Liga dos Campeões Com duelo em aberto, Real e Bayern decidem segundo finalista da Champions; saiba onde ver o jogo Equipes se enfrentam às 16h (horário de Brasília) desta quarta (8), no Santiago Bernabéu, em Madri

Após o Borussia Dortmund confirmar presença na final ao vencer o PSG por 1 a 0, chegou a hora da Liga dos Campeões conhecer o seu segundo finalista. Em duelo totalmente aberto, o Real Madrid encara o Bayern de Munique às 16h desta quarta (8), no Santiago Bernabéu, em Madri.

Só a vitória interessa

Para chegar a decisão em Wembley, somente a vitória interessa para espanhóis e alemães, isso porque o primeiro jogo, na Allianz Arena, terminou empatado em 2 a 2. Na ocasião, Vinícius Júnior marcou os dois gols da partida para os Merengues, enquanto Sané e Harry Kane assinalaram para o Bayern.

Em caso de qualquer empate, os rivais terão que decidir a vaga nas penalidades.

Equilíbrio

Esse é 27º confronto entre Real e Bayern na Liga dos Campeões. O encontro entre eles, aliás, é marcado por grande equilíbrio. Ao todo, os Merengues venceram 12 partidas, enquanto os Bávaros levaram a melhor em 11 duelos. Os rivais só empataram quatro vezes entre si.

Contudo, apesar dos números serem parecidos, o Real leva a melhor no retrospecto recente. São oito jogos sem perder para os alemães, contabilizando seis vitórias e dois empates. A última vitória do Bayern contra os espanhóis na Liga dos Campeões foi em 2012, quando, coincidentemente, os times se enfrentaram também pela semifinal, e os alemães venceram a partida por 2 a 1.

Fase atual

O Real acabou de ser coroado campeão do Campeonato Espanhol no último fim de semana ao vencer o Cádiz em casa e contar com um tropeço do rival Barcelona para o Girona. Os Merengues agora vão em busca da 15º título da Liga dos Campeões.

Já o Bayern fez uma temporada desastrosa perdendo o título do Campeonato Alemão e sendo eliminado de forma precoce para um time da terceira divisão na Copa da Alemanha. Os Bávaros sonham com sua 7ª "orelhuda" para não terminar a temporada sem títulos, algo que não acontece desde 2011/12.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do Max, no streaming.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger e Mendy; Tchouaméni, Valverde, Kroos e Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Dier, Min-Jae e Mazraoui; Laimer, Goretzka, Sané, Müller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

