Campeonato espanhol Real Madrid à caça do líder Girona no campeonato espanhol O Girona tem tido um começo de temporada surpreendente, com 29 pontos em 36 possíveis até o momento

O Real Madrid vai lutar pela vitória no sábado contra o Valencia (8º) para tentar alcançar o surpreendente líder do campeonato, o Girona, que quer continuar ampliando seu bom momento na 13ª rodada.

A equipe catalã lidera LaLiga com dois pontos de vantagem sobre os segundos colocados 'merengues', depois de empatar no último fim de semana com o Rayo Vallecano (9º) no Santiago Bernabéu.

O Girona visita a equipe de Vallecas no sábado, no duelo que marcará o reencontro do seu treinador, Míchel, com a sua antiga equipe madrilenha, na qual jogou e que comandou entre 2017 e 2019.

Míchel teve um início de temporada impecável no Girona, com 29 pontos em 36 possíveis até o momento. Mas o treinador tenta acalmar a euforia.

"Não estamos na liga do Barça, Madrid, Atleti, mas vamos lutar para estar na liga daqueles que vêm atrás deles", disse o técnico depois de derrotar o Osasuna no fim de semana passado e assumir a liderança da liga.

O Girona terá que mostrar o seu melhor no sábado contra uma equipe do Rayo que está há oito jogos consecutivos sem perder.

Recuperar a liderança



Um revés em Vallecas poderá permitir ao Real Madrid recuperar a liderança do campeonato caso vença o Valencia.

O time de Carlo Ancelotti encara o jogo animado depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, com a vitória por 3 a 0 sobre o Braga.

Na partida, Vinicius e Rodrygo voltaram a marcar, uma boa notícia para o time merengue e para a dupla brasileira, que não começou a temporada da melhor forma.

Atrás, o Barcelona (3º), com quatro pontos a menos que o líder, busca uma reação após a derrota na terça-feira para o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões, uma vitória angustiante com um jogo ruim contra a Real Sociedad no último fim de semana e a derrota no 'Clásico' da Liga no dia 28 de outubro.

"A equipe está num mau momento. Estamos com problemas no jogo", lamentou o técnico Xavi Hernández após a derrota para o Shakhtar. Uma vitória do Barcelona daria uma injeção de ânimo antes da pausa internacional.

Dérbi sevilhano



Em outro jogo de destaque da rodada, o Sevilla recebe o Betis no sempre quente clássico da capital andaluza.

O Sevilla, mais perto do rebaixamento do que da liderança do campeonato vem de uma derrota na quarta-feira para o Arsenal pela Liga dos Campeões, dificultando muito sua classificação às oitavas de final. O time espera que a partida sirva para uma reação.

"É uma oportunidade incrível jogar o clássico diante dos nossos torcedores para reverter a situação", disse o técnico do Sevilla, Diego Alonso, após a derrota para o Arsenal.

Programação da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Celta Vigo

Sábado:

(10h00) Rayo Vallecano - Girona

(12h15) Almería - Real Sociedad

(14h30) Granada - Getafe

Osasuna - Las Palmas

(17h00) Real Madrid - Valencia

Domingo:

(12h15) Barcelona - Alavés

(14h30) Sevilla - Betis

(17h00) Atlético de Madrid - Villarreal

Quarta-feira:

(17h00) Mallorca - Cádiz

