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Futebol Internacional Real Madrid acerta transferência do atacante Gonzalo García para o Fulham O atacante de 22 anos assinou com o clube londrino até 2031

O atacante espanhol Gonzalo García, de 22 anos, foi transferido pelo Real Madrid para o Fulham, da Inglaterra, onde será comandado por seu antigo treinador Álvaro Arbeloa, conforme anunciado nesta segunda-feira (3) pelos dois clubes.

Revelado nas categorias de base do clube ‘merengue’, ele vem de sua melhor temporada como profissional, com 8 gols marcados, seis deles na LaLiga.

Gonzalo assina com o clube londrino até 2031, com opção de renovação por mais um ano.

Welcome to Fulham, Gonzalo García! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

A imprensa espanhola aponta um valor próximo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões na cotação atual) pela transferência, enquanto o Real Madrid manteria 30% dos direitos do jogador.

O Fulham confiou, semanas atrás, o comando da equipe a Arbeloa, que passou a última meia temporada no Real Madrid.

O técnico espanhol conhece Gonzalo desde os tempos em que treinaram juntos nas categorias de base do clube merengue.

"Gonzalo chegou ao Real Madrid em 2014, com apenas 10 anos, e fez parte do nosso clube durante onze temporadas. Defendendo a camisa do time principal, conquistou um Mundial de Clubes e uma Liga", informou o Real Madrid em seu comunicado.

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