Seg, 03 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Real Madrid acerta transferência do atacante Gonzalo García para o Fulham

O atacante de 22 anos assinou com o clube londrino até 2031

Reportar Erro
Gonzalo Garcia em ação pelo Real Madrid na Copa do Mundo de ClubesGonzalo Garcia em ação pelo Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

O atacante espanhol Gonzalo García, de 22 anos, foi transferido pelo Real Madrid para o Fulham, da Inglaterra, onde será comandado por seu antigo treinador Álvaro Arbeloa, conforme anunciado nesta segunda-feira (3) pelos dois clubes.

Revelado nas categorias de base do clube ‘merengue’, ele vem de sua melhor temporada como profissional, com 8 gols marcados, seis deles na LaLiga.

Gonzalo assina com o clube londrino até 2031, com opção de renovação por mais um ano.

A imprensa espanhola aponta um valor próximo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões na cotação atual) pela transferência, enquanto o Real Madrid manteria 30% dos direitos do jogador.

Leia também

• Chelsea contrata meia Jordan Henderson, do Brentford e da seleção inglesa

O Fulham confiou, semanas atrás, o comando da equipe a Arbeloa, que passou a última meia temporada no Real Madrid.

O técnico espanhol conhece Gonzalo desde os tempos em que treinaram juntos nas categorias de base do clube merengue.

"Gonzalo chegou ao Real Madrid em 2014, com apenas 10 anos, e fez parte do nosso clube durante onze temporadas. Defendendo a camisa do time principal, conquistou um Mundial de Clubes e uma Liga", informou o Real Madrid em seu comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter