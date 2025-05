Real Madrid oficializa contratação de Alexander-Arnold; lateral assinou contrato até 2031

A- A+

O Real Madrid segue se reforçando para a Copa do Mundo de Clubes, que começa neste mês de junho, e para a próxima temporada. E na manhã desta sexta-feira (30), o clube merengue oficializou a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, ex-Liverpool.

O jogador inglês assinou um contrato por seis temporadas, com início a partir do dia 1º de junho de 2025 até o dia 30 de junho de 2031.

Sendo assim, Arnold estará disponível para atuar na Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O Real Madrid está no grupo H da competição juntamente com o Al-Hilal, o Pachuca e o RB Salzburg.

Alexander-Arnold

Alexander-Arnold, de 26 anos, foi revelado pelo Liverpool, onde permaneceu até a temporada 2024/2025.

Nos Reds, o inglês conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, duas Premier League, uma Supercopa da Europa, uma Copa de Inglaterra, duas Copas da Liga e uma Supercopa da Inglaterra.

Ao longo de sua trajetória no Liverpool, Arnold atuou em 354 partidas pelo clube inglês, anotando 23 gols e 86 assistências.

