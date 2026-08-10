Real Madrid anuncia numeração de seus jogadores e Endrick vai usar a camisa 9

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A nota enviada anteriormente contém um erro na relação dos números das camisas anunciados pelo Real Madrid na parte final do texto. Segue versão corrigida.



O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a numeração oficial de seus jogadores para a temporada 2026/2027 e o atacante Endrick, que vive às voltas com a possibilidade de deixar o clube mais uma vez por empréstimo, volta a vestir a camisa 9.



De volta ao CT de Valdebebas após uma passagem de brilho pelo Lyon, o jogador revelado pelo Palmeiras voltou valorizado e esperava ter um lugar assegurado no elenco para brigar por uma posição no ataque. No entanto, com José Mourinho iniciando o seu trabalho à frente da equipe espanhola, uma nova saída para um clube europeu não está descartada.





O jornal esportivo "As" informou em sua edição que o atacante tem duas propostas. Roma e Aston Villa surgem como destinos para o brasileiro ganhar mais minutos em campo. Segundo o periódico inglês "The Sun", as duas equipes até já formalizaram proposta ao Real Madrid.



Na nova definição dos números de camisa, a expectativa ficou em torno dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. Marc Cucurella vai usar a 17. Denzel Dumfries vai ficar com a 24, enquanto Ibrahim Konaté terá a 16 às costas. Já o português Bernardo Silva herdará a número 20, enquanto Carlos Espí vestirá a 19. Contratação mais cara do clube, Yan Diomande vai entrar em campo com a 25.



Entre os medalhões, nada de mudanças para a temporada europeia que se inicia. O francês Mbappé continua ostentando a 10, enquanto Vini Jr será o camisa sete. No meio-campo, o inglês Bellingham continua com a camisa 5.



VEJA A NUMERAÇÃO DOS JOGADORES DO REAL MADRID



GOLEIROS:



1. Courtois



13. Lunin



DEFENSORES:



2. Asencio



3. E. Militão



4. Huijsen



12. Trent



16. Konaté



17. Cucurella



18. Á. Carreras



22. Rüdiger



23. F. Mendy



24. Dumfries



MEIO-CAMPISTAS:



5. Bellingham



6. Camavinga



8. Valverde



14. Tchouameni



15. Arda Güler



20. Bernardo Silva



27. Thiago



ATACANTES:



7. Vini Jr.



9. Endrick



10. Mbappé



11. Rodrygo



19. C. Espí



21. Brahim



25. Yan Diomande

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