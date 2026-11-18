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Enquanto se mantém na perseguição ao líder Barcelona no Campeonato Espanhol, o Real Madrid reservou a quarta-feira para dar uma boa notícia ao seu torcedor: a renovação do vínculo do meio-campista turco Arda Güller.



"O Real Madrid CF e Arda Güler chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do nosso jogador, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2032", diz parte do texto sobre o assunto nas redes oficiais do clube merengue.





Vindo do Fenerbahçe, ele desembarcou em Madri em julho de 2023 e já disputou 126 partidas. Após um início complicado, marcado por lesões, o jogador deu a volta por cima no ano passado ao ser premiado como o Jogador Revelação do Ano na Champions League.



A chegada de José Mourinho foi fundamental para consolidar a importância do atleta no elenco principal. Assim, o Real se apressou em oficializar a renovação até mesmo para se proteger do interesses dos rivais da Premier League.

José Mourinho, técnico do Real Madrid. Foto: Oscar Del Pozo/AFP





De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o aumento salarial coloca a joia turca de 21 anos em um patamar intermediário superior dentro elenco. Por meio de suas redes sociais, o jogador manifestou o seu contentamento com o desfecho da negociação.



"História que você fez, história que ainda está por ser feita. Quando vesti a camisa do Real Madrid pela primeira vez, soube que estava me tornando parte de uma história imensa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade ainda maior", diz parte do texto.



"Seguir os passos de lendas que gravaram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar novos títulos juntos e, um dia, deixar minha própria marca nesta história única", completou Arda Güller que, desde a sua chegada ostenta os seguintes títulos pelo Real Madrid: uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma LaLiga e uma Supercopa da Espanha.

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