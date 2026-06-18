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REAL MADRID Real Madrid anuncia zagueiro francês Konaté Zagueiro francês assina contrato de quatro temporadas com o clube espanhol após não chegar a acordo de renovação com o Liverpool

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté. Em comunicado, o clube espanhol anunciou que chegou a um acordo com o defensor para um contrato válido pelas próximas quatro temporadas, até junho de 2030.

A transferência encerra uma longa novela envolvendo o futuro do jogador no Liverpool. Nas últimas semanas, veículos britânicos como The Guardian e Sky Sports já indicavam que a renovação contratual estava cada vez mais distante e que a saída do francês era considerada provável.

Konaté tinha vínculo com o clube inglês até o fim da próxima temporada e negociava uma extensão contratual. As conversas, porém, esbarraram em questões salariais. Segundo a imprensa britânica, o defensor pretendia elevar seus vencimentos semanais de cerca de 80 mil euros para 200 mil euros, um aumento de aproximadamente 150%. A nova remuneração representaria ganhos anuais próximos de 12 milhões de euros, cerca de R$ 75 milhões na cotação atual.

Sem acordo, o jogador passou a despertar interesse de alguns dos principais clubes da Europa. Paris Saint-Germain e Chelsea monitoravam a situação, mas foi o Real Madrid quem conseguiu concluir a operação.

A contratação atende a uma necessidade identificada pelo clube espanhol nos últimos meses. O setor defensivo sofreu com problemas físicos recorrentes, especialmente após a grave lesão de Éder Militão, que obrigou a diretoria a buscar reforços para aumentar a profundidade do elenco.

Aos 27 anos, Konaté chega ao Santiago Bernabéu com experiência consolidada no mais alto nível do futebol europeu. Revelado pelo Sochaux, da França, ganhou projeção no RB Leipzig antes de ser contratado pelo Liverpool em 2021.

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