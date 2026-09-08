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Champions League Real Madrid aproveita erros da Inter e estreia com vitória na Champions Mbappé e Valverde marcaram para os espanhóis, enquanto Carlos Augusto descontou

O Real Madrid estreou na Liga dos Campeões com vitória sobre a Inter de Milão por 2x1 nesta terça-feira (8), no Santiago Bernabéu.

Os gols no primeiro tempo de Kylian Mbappé (14') e Federico Valverde (23') garantiram os primeiros três pontos para o time merengue, que aproveitou os erros defensivos da Inter, que descontou na etapa final com o lateral brasileiro Carlos Augusto (76').

"Foi um jogo louco", disse o técnico do Real Madrid, José Mourinho, ao canal Movistar+. "Vencemos um jogo difícil em circunstâncias difíceis".

A Inter, que há 16 anos foi campeã da Europa com Mourinho no mesmo Santiago Bernabéu, começou dominando, enquanto os espanhóis tiveram dificuldades de entrar no jogo.

Os 'nerazzurri' pressionavam, tocavam a bola e criaram as primeiras grandes chances.

Logo no início, Marcus Thuram disparou á queima-roupa e Thibaut Courtois defendeu (3'). Pouco depois, o goleiro belga voltou a salvar o Real Madrid em uma tentativa de Lautaro Martínez (13').

O sufoco se transformou em gol quando Brahim Díaz roubou a bola e fez um passe em profundidade para Mbappé colocar o Real Madrid em vantagem.

O atacante francês alcançou a marca de 71 gols na Champions, igualando-se a Raúl González como quinto maior artilheiro da história do torneio continental.

Ele teve a chance de marcar o segundo no início do segundo tempo em outra grande arrancada, mas seu chute foi defendido pelo goleiro da Inter, Josep Martínez (49').

Oportunismo

Um erro de Martínez ao tentar driblar Valverde na linha da pequena área resultou no segundo gol do Real Madrid.

Com a vantagem, o time espanhol cedeu o controle do jogo à Inter, que aproveitou para pressionar.

Courtois espalmou uma bomba em cobrança de falta de Hakan Calhanoglu (16'), antes de defender outro chute de Curtis Jones (49').

O goleiro do Real Madrid foi uma muralha até que Lautaro Martínez foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Carlos Augusto diminuir para a Inter.

O gol deu ânimo aos italianos, que se lançaram ainda mais ao ataque e abriram espaços na defesa que o Real Madrid não conseguiu aproveitar.

Sem seus meio-campistas suspensos (Bernardo Silva, Arda Güler e Eduardo Camavinga), Mourinho tentou estabelecer certo controle ao colocar em campo Aurélien Tchouaméni, que retornava de lesão.

Ainda assim Real Madrid terminou a partida recuado, resistindo à pressão da Inter para, por fim, garantir sua primeira vitória na Liga dos Campeões.

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