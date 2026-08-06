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Esportes Real Madrid aumenta oferta por Vinicius Júnior e cobra resposta rápida Clube espanhol melhora proposta de renovação, mas mantém prazo para decisão. Arsenal segue atento à situação, enquanto camisa 7 apaga todas as publicações do Instagram e aumenta especulações

A novela envolvendo a renovação de Vinicius Júnior com o Real Madrid entrou em sua fase mais decisiva. Após meses de negociações, o clube espanhol apresentou uma proposta melhorada ao estafe do atacante brasileiro e agora aguarda uma resposta em curto prazo.

A diretoria merengue, porém, deixou claro que não pretende prolongar indefinidamente as conversas.

A reunião entre as partes ocorreu nesta quarta-feira, em Madri. O encontro contou com a presença do agente do jogador, Frederico Peña, enquanto o Real Madrid foi representado pelo diretor-geral José Ángel Sánchez e pelo chefe de observação Juni Calafat.

Embora nenhum dos lados tenha obtido exatamente o que desejava, as conversas avançaram a ponto de abrir caminho para um possível acordo.

Segundo o jornal espanhol AS, a nova proposta aproxima as posições entre clube e atleta, mas agora cabe a Vinicius decidir se aceita as condições apresentadas. A diretoria do Real espera uma definição nos próximos dias.

Oferta foi ampliada

As negociações giram em torno do novo salário do atacante. Inicialmente, Vinicius teria pedido cerca de 30 milhões de euros líquidos por temporada. Nas últimas semanas, porém, o brasileiro reduziu suas exigências para um valor próximo de 20 milhões de euros líquidos anuais, acrescidos de bônus por desempenho.

O Real Madrid, por sua vez, aumentou sua oferta. De acordo com informações da rádio espanhola Cadena SER, o clube chegou a cerca de 24 milhões de euros líquidos por temporada, além de bonificações que podem elevar significativamente a remuneração do camisa 7.

O novo contrato teria validade até junho de 2031.

Além da questão salarial, as negociações também envolveram outros pontos considerados estratégicos pelo jogador. Entre eles estão um bônus de renovação — semelhante ao pagamento recebido por Kylian Mbappé ao assinar com o clube — e uma revisão na divisão dos direitos de imagem, atualmente pouco superior a 50% para Vinicius.

Segundo veículos da imprensa espanhola e brasileira, a composição entre salário fixo e bônus aproximou as partes e aumentou o otimismo em relação à permanência do atacante.

Arsenal monitora negociação

Enquanto o Real Madrid tenta colocar um ponto final na negociação, o Arsenal continua acompanhando o caso de perto.

Com Vinicius entrando no último ano de contrato, o clube inglês vê uma oportunidade rara no mercado. O técnico Mikel Arteta é um dos principais entusiastas da contratação, e o interesse já repercute até internamente no elenco londrino, onde existe a expectativa de que o brasileiro possa reforçar a equipe na próxima temporada caso as conversas com o Real fracassem.

Apesar disso, a prioridade do atacante continua sendo permanecer em Madri, desde que haja consenso nas condições do novo vínculo.

Gesto nas redes aumenta especulações

Poucas horas após a reunião, Vinicius protagonizou um movimento que chamou a atenção dos torcedores.

O atacante removeu todas as publicações de sua conta no Instagram, apagou a foto de perfil e deixou seu perfil completamente vazio. A decisão aconteceu justamente no dia em que detalhes da negociação começaram a ser divulgados pela imprensa espanhola.

O gesto rapidamente gerou especulações entre torcedores e nas redes sociais. Até o momento, o jogador não explicou o motivo da mudança nem comentou publicamente o andamento das conversas com o Real Madrid.

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