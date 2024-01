Real Madrid bate Atlético na prorrogação e vai à final da Supercopa da Espanha

A- A+

Em mais um Derby de Madrid decisivo na Espanha, o Real Madrid venceu o Atlético e vai à final da Supercopa da Espanha. Depois de empate no tempo normal, o Blancos marcaram mais duas vezes na prorrogação e fecharam o placar em 5x3, no Estádio King Saud, em Riad, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira (10).

O Atlético começou bem a partida. Aos cinco minutos, Samuel Lino obrigou Kepa a fazer bonita defesa e enviar a bola para escanteio. Na cobrança do esquinado, aos seis minutos, Mario Hermoso subiu sozinho e cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar.

Depois do gol colchonero, o Real passou a tentar entrar no jogo. E foi num escanteio muito parecido com que tomou o gol, que os merengues chegaram ao empate. Aos 20 minutos, Rudiger subiu sozinho e testou para as redes, deixando tudo igual.

Aos 29, veio a virada. O Real trabalhou a bola de pé em pé até a quina da grande área com a chegada de Carvajal. O lateral-direito cruzou rasteiro e quem entrou como homem surpresa na pequena área foi o lateral-esquerdo Mendy, que com um toquinho tirou do goleiro Oblak e desempatou o Derby.

Mas o Atleti não ia aceitar a virada sem ao menos tentar responder. Aos 36 minutos, Griezmann se livrou de três adversários, avançou até a meia lua da grande área e bateu com a direita - que não é a boa - no canto direito de Kepa, deixando tudo igual novamente. Com esse gol, o francês ultrapassa Luis Aragonés e se torna o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid.

O segundo tempo permaneceu equilibrado e com boas oportunidades para os dois lados, mas ninguém marcava. Até que aos 32 minutos, o goleiro Kepa, numa disputa de bola com Morata, saiu mal do gol e pôs a bola dentro do próprio patrimônio, devolvendo a vantagem para os rojiblancos.

No entanto, mais uma vez, o Atlético não demorou a ficar muito tempo à frente no placar. Vini Jr puxou contra-ataque e finalizou, Oblak deu rebote, Bellingham também tentou duas vezes, a defesa rebateu em ambas, até chegar a vez de Carvajal mandar a bola no ângulo aos 40 minutos e igualar tudo pela terceira vez.

Tempo extra

Durante a prorrogação, o Real Madrid tomou conta das ações, mas não conseguia transformar as investidas em boas oportunidades. O Atlético montou a tradicional retranca e tudo ia dando certo até aos dez minutos da segunda etapa do tempo extra, quando Carvajal cruzou e Savic desviou para o próprio gol. Quando parecia que não dava tempo para mais nada, Brahim Diaz ainda aproveitou o desespero do adversário, pegou um contra-ataque com o gol vazio - Oblak foi para área no escanteio - e deu números finais ao Derby.

