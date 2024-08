Bellingham sofre lesão muscular no pé direito e desfalca Real Madrid por até um mês

A- A+

O Real Madrid pode ficar sem seu principal articulador por até um mês. Nesta sexta-feira (23), o clube informou que exames detectaram uma lesão muscular no pé direito de Bellingham após o meia levar uma pancada no treino de quinta-feira. Será o segundo desfalque de peso nesta largada de temporada, após Camavinga também parar por 30 dias.



"Nos exames realizados hoje pelo nosso jogador Jude Bellingham com os serviços médicos do Real Madrid foi revelada uma lesão no músculo delgado plantar da sua perna direita. Pendente de evolução", informou o clube.





O treinador deu coletiva nesta sexta-feira para falar sobre o compromisso com o Valladolid, na segunda rodada do Campeonato Espanhol, domingo, e minimizou a lesão de uma de suas estrelas. "Bellingham levou uma pancada e está sendo avaliado", limitou-se a dizer.



Também não falou sobre quem será o escalado na vaga, apesar de a escolha de Modric ser considerada a mais clara. O veterano croata é o principal reserva de Bellingham e, aos 38 anos, faz sua última temporada com o clube merengue após renovação recente de contrato.



Os torcedores, contudo, têm outra opção para a vaga e cobram chances para o jovem turco Arda Güler, de 19 anos, ao lado de Tchouámeni e Valverde no meio de campo. Sugerem que o treinador italiano sacrifique o brasileiro Rodrygo caso não abra mão de Modric entre os 11 titulares. Recém integrado ao time profissional, Endrick deve permanecer como opção no banco de reservas.

Veja também

Protesto Torcedores organizados arremessam bombas na sede do Sport, na Ilha do Retiro; veja vídeo