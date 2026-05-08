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FUTEBOL Real Madrid caça "espião" após vazamentos, brigas e colapso do vestiário, diz jornal Clube espanhol vive crise sem precedentes e suspeita de jogadores e funcionários envolvidos em exposição interna

O Real Madrid vive uma das maiores crises internas de sua história recente. Segundo a imprensa espanhola, o clube iniciou uma verdadeira caça a um suposto “espião” responsável por vazar informações confidenciais do vestiário em meio ao colapso da relação entre elenco, comissão técnica e diretoria.

De acordo o jornal As, o ambiente em Valdebebas se transformou completamente desde a última temporada. A saída de Carlo Ancelotti teria acelerado uma deterioração que já existia internamente, mas que ainda era controlada pela influência e liderança do treinador italiano.

Nos bastidores, a avaliação é de que Ancelotti funcionava como uma espécie de mediador entre os grupos do elenco. Após sua saída, o vestiário teria se fragmentado de vez.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Foto: Nelson ALMEIDA / AFP

Segundo as informações, muitos jogadores praticamente deixaram de se falar, enquanto outros passaram a expor diferenças publicamente. A diretoria acreditava que a qualidade individual do elenco seria suficiente para manter a equipe competitiva, mas o cenário saiu do controle após resultados decepcionantes em competições como a Liga dos Campeões da UEFA e o Campeonato Espanhol.

O caso mais recente envolveu Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, apontados como protagonistas de discussões e episódios de tensão dentro do CT.

Mas o que mais preocupa o clube é o nível de vazamentos internos. Segundo a reportagem, conversas privadas, insultos, empurrões e até momentos de tensão física teriam sido gravados e compartilhados fora do ambiente do clube.

O clima em Valdebebas é descrito como de paranoia total. Integrantes do clube chegaram a cogitar armadilhas internas para descobrir quem estaria vazando informações estratégicas do vestiário para a imprensa.

Ainda segundo os relatos, existe dentro do elenco uma tentativa de apontar culpados, mas a direção acredita que o responsável pelos vazamentos não seja Tchouaméni, apesar das suspeitas levantadas por parte do grupo. A expressão utilizada nos bastidores foi forte: “o informante está foragido”.

Elenco do Real Madrid. Foto: Cristina Quicler / AFP

O cenário agravou a ruptura entre elenco e diretoria. O clube já admite internamente que mudanças profundas serão necessárias ao fim da temporada, incluindo saídas importantes e reformulação completa da dinâmica do vestiário.

A diretoria também reconhece erros de planejamento nos últimos anos, como renovações consideradas precipitadas e a decisão de apostar em Álvaro Arbeloa em um momento de enorme instabilidade.

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