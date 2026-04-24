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Futebol Real Madrid cede empate nos acréscimos contra o Betis (1-1); Mbappé pede para ser substituído O capitão da seleção francesa interrompeu uma corrida aos 80 minutos de jogo e pediu para ser retirado de campo, aparentemente devido a um problema físico

O Real Madrid sofreu um revés em sua tentativa de alcançar o líder do campeonato, o Barcelona, ao empatar em 1 a 1 fora de casa contra o Betis nesta sexta-feira (24), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, uma partida na qual seu astro Kylian Mbappé pediu para ser substituído.

O capitão da seleção francesa interrompeu uma corrida aos 80 minutos de jogo e pediu para ser retirado de campo, aparentemente devido a um problema físico.

Vinicius Junior abriu o placar para o Real Madrid aos 17 minutos, mas, nos acréscimos, Héctor Bellerín empatou a partida (90'+3). Este resultado deixa os 'merengues' provisoriamente oito pontos atrás do Barça, que visita o Getafe no sábado sem poder contar com o lesionado Lamine Yamal.

O camisa 10 do Barça perderá o restante da temporada enquanto trava uma corrida contra o tempo para tentar se recuperar a tempo para a Copa do Mundo.

Os sinais de alerta também soaram no Real Madrid nesta sexta-feira, quando Mbappé teve de ser substituído por Gonzalo (80') após o próprio jogador pedir a substituição.

"Ele sentiu um desconforto. Vamos ver como evolui", se limitou a dizer o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, após a partida, ao ser questionado sobre o craque francês.

O Real Madrid esclareceu à AFP, após a partida, que a substituição se deveu a uma "sobrecarga muscular nos isquiotibiais da perna esquerda", descartando uma lesão grave, embora exames complementares ainda precisem ser realizados.

A preocupação com Mbappé, faltando apenas um mês e meio para o Mundial de 2026, agrava o golpe que este empate pode representar para as já remotas aspirações do Real Madrid ao título da liga, com apenas cinco rodadas restantes após o término da atual.

O empate tampouco ajuda o Betis, que luta para se manter na quinta colocação, que pode garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Real Madrid entrou em campo determinado a conquistar os três pontos, e Vinícius abriu o placar logo cedo.

O brasileiro aproveitou a rebatida após um chute de Fede Valverde defendido por Álvaro Valles e desferiu um chute cruzado, mandando a bola para o fundo da rede (17').

Betis não se rende

O Betis não se intimidou e buscou os contra-ataques, explorando os espaços deixados por um Real Madrid muito aberto.

Nos minutos finais do primeiro tempo, foi a vez do goleiro do Real Madrid, Andriy Lunin, brilhar em campo.

O ucraniano se esticou todo para espalmar um chute do brasileiro Antony (43'), venceu um duelo cara a cara com Bakambu (45') e, mais uma vez, estendeu a mão para desviar outro chute de Antony (45+2').

Após o intervalo, o Real Madrid buscou ampliar ainda mais a vantagem, pressionando alto no campo para interromper a construção de jogo do Betis.

O inglês Jude Bellingham teve uma chance de marcar o segundo gol com um chute da entrada da área que Valles defendeu (60'), pouco depois de um gol de Mbappé ter sido anulado por impedimento (53').

A solidez defensiva do Real Madrid não se refletiu no outro lado do campo, onde erros da zaga merengue causaram mais de um susto, como o chute do colombiano Juan Camilo Hernández, desviado por Lunin (66').

Nos minutos finais da partida, o Real Madrid se concentrou quase que exclusivamente em conter o Betis, que aproveitou a fragilidade da defesa merengue para encontrar o gol de empate.

Bellerín aproveitou uma bola solta após uma série de desvios dentro da área para fazer 1 a 1 nos acréscimos (90+3') e salvar um ponto.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Betis - Real Madrid 1 - 1



Sábado, 25 de abril

(09h00) Alavés - Mallorca

(11h15) Getafe - Barcelona

(13h30) Valencia - Girona

(16h00) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao



Domingo, 26 de abril

(09h00) Rayo Vallecano - Real Sociedad

(11h15) Real Oviedo - Elche

(13h30) Osasuna - Sevilla

(16h00) Villarreal - Celta Vigo



Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Espanyol - Levante



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 82 32 27 1 4 85 30 55

2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37

3. Villarreal 62 32 19 5 8 57 37 20

4. Atlético de Madrid 57 32 17 6 9 53 35 18

5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8

6. Getafe 44 32 13 5 14 28 32 -4

7. Celta Vigo 44 32 11 11 10 44 41 3

8. Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0

9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11

10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2

11. Rayo Vallecano 38 32 9 11 12 30 38 -8

12. Espanyol 38 32 10 8 14 37 49 -12

13. Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13

14. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12

15. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9

16. Elche 35 32 8 11 13 42 49 -7

17. Sevilla 34 32 9 7 16 39 53 -14

18. Alavés 33 32 8 9 15 36 48 -12

19. Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13

20. Real Oviedo 28 32 6 10 16 25 49 -24

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