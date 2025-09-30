A- A+

Liga dos Campeões Real Madrid, Chelsea, Liverpool e mais: veja onde assistir aos jogos da Champions desta terça (30) Ao todo, nove jogos movimentam esta terça-feira

A 2ª rodada da Liga dos Campeões inicia nesta terça-feira (30). Ao todo, nove jogos movimentam o dia de Champions, com destaque para as partidas que envolvem Real Madrid, Chelsea e Liverpool.

O primeiro a entrar em campo na rodada será o Real Madrid, às 13h45 (horário de Brasília). Maior campeão da Champions, os Merengues vão até o Cazaquistão para enfrentar um dos estreantes da competição, o Kairat Almaty.

INSIDE TRAINING RM PLAY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025

Para o duelo, o Real Madrid tentará virar a página após sofrer a sua primeira derrota na temporada no último sábado (27), quando foram goleados pelo Atlético de Madrid por 5 a 2. O revés gerou questionamentos no trabalho de Xabi Alonso, que vem sendo alvo de críticas de torcedores por causa de suas escalações.

Já o Kairat, que carrega o status de equipe mais ao leste da história da Champions, estando a apenas 275 quilômetros da fronteira com a China, tentará surpreender o Real após estrear na competição com uma derrota para o Sporting por 4 a 1.

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e HBO MAX (Streaming).

Chelsea

Às 16h (horário de Brasília), é a vez do Chelsea entrar em campo. Os Blues recebem o Benfica no Stamford Bridge, em Londres, buscando se reabilitar da derrota para o Bayern na estreia por 3 a 1.

Turning our attention back to the #UCL. pic.twitter.com/xonmRrVEOh — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 28, 2025

Para o duelo, o Chelsea deposita suas esperanças de gols no brasileiro João Pedro, que deve ser titular na partida. Os compatriotas do atacante, Estêvão e Andrey Santos devem ser opções no banco.

Do lado do Benfica, a equipe também vai para o jogo em busca da primeira vitória na competição. Na rodada anterior, as Águias tropeçaram dentro de casa para o Qarabag por 3 a 2.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e HBO MAX (Streaming)

Liverpool

No mesmo horário, às 16h (horário de Brasília), é a vez do Liverpool também entrar em ação. Os Reds vão até Istambul, na Turquia, encarar o Galatasaray.

The stage is set pic.twitter.com/WCt3lvXyYP — Liverpool FC (@LFC) September 29, 2025

Contra os turcos, o Liverpool buscará retomar o caminho das vitórias na temporada. Os Reds perderam no último fim de semana para o Crystal Palace, no Campeonato Inglês, e viram sua invencibilidade na temporada cair.

Já o Galatasaray contará com o apoio da sua torcida fanática para surpreender o Liverpool. Para o duelo, os turcos apostam em nomes experientes do seu elenco como o meia Gündogan e os atacantes Sané e Icardi.

Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (Streaming)

Outros jogos

13h45 - Atalanta x Brugge (Space, TNT Sports e HBO MAX).

16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt (HBO MAX)

16h - Inter de Milão x Slavia Praga (HBO MAX)

16h - Bodo Glimt x Tottenham (HBO MAX)

16h - Olympique de Marselha x Ajax (HBO MAX)

16h - Pafos x Bayern de Munique (HBO MAX)



