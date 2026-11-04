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Futebol Internacional Real Madrid, City e mais: veja os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4) e onde assistir Quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos

A quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos nesta quarta-feira (4). Após triunfos de times como Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e PSG, é a vez de outros gigantes europeus entrarem em campo para somar pontos no torneio.

Entre eles, está o Real Madrid de José Mourinho, atualmente em quinto lugar na tabela com 100% de aproveitamento, que recebe o AEK Atenas na Grécia, às 14h45 (no horário de Brasília).

Os torcedores poderão ver o jogo da equipe merengue no canal de TV fechada TNT e no streaming HBO Max.

Também às 14h45, o Liverpool, que ocupa a quarta colocação e também venceu os três primeiros jogos, enfrenta o Fenerbahçe, na Turquia, com transmissão do canal Space e do HBO Max.



Às 17h, o destaque fica para o duelo entre Manchester City e o RB Leipzig, na Alemanha. No mesmo horário, o Arsenal visita o Slava Praga, na República Tcheca.

Completam a rodada as partidas entre Borussia Dortmund e Real Betis, Porto e Napoli, PSV e Club Brugge, Lens e Como e Viking e Sabah.

Confira onde assistir os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4):

AEK Atenas x Real Madrid

Horário: 14h45

Onde assistir: TNT e HBO Max

Fenerbahçe x Liverpool

Horário: 14h45

Onde assistir: Space e HBO Max

Borussia Dortmund x Real Betis:

Horário: 17h

Onde assistir: Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max

Porto x Napoli

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Slavia Praga x Arsenal

Horário: 17h

Onde assistir: TNT e HBO Max

Red Bull Leipzig x Manchester City

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max



PSV x Club Brugge

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Lens x Como 1907

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Viking x Sabah

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

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