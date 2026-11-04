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Futebol Internacional

Real Madrid, City e mais: veja os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4) e onde assistir

Quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos

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Real Madrid em partida da Champions LeagueReal Madrid em partida da Champions League - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

A quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos nesta quarta-feira (4). Após triunfos de times como Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e PSG, é a vez de outros gigantes europeus entrarem em campo para somar pontos no torneio.

Entre eles, está o Real Madrid de José Mourinho, atualmente em quinto lugar na tabela com 100% de aproveitamento, que recebe o AEK Atenas na Grécia, às 14h45 (no horário de Brasília).

Os torcedores poderão ver o jogo da equipe merengue no canal de TV fechada TNT e no streaming HBO Max.

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Também às 14h45, o Liverpool, que ocupa a quarta colocação e também venceu os três primeiros jogos, enfrenta o Fenerbahçe, na Turquia, com transmissão do canal Space e do HBO Max.

Às 17h, o destaque fica para o duelo entre Manchester City e o RB Leipzig, na Alemanha. No mesmo horário, o Arsenal visita o Slava Praga, na República Tcheca.

Completam a rodada as partidas entre Borussia Dortmund e Real Betis, Porto e Napoli, PSV e Club Brugge, Lens e Como e Viking e Sabah. 

Confira onde assistir os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4):

AEK Atenas x Real Madrid
Horário: 14h45
Onde assistir: TNT e HBO Max

Fenerbahçe x Liverpool
Horário: 14h45
Onde assistir: Space e HBO Max

Borussia Dortmund x Real Betis:
Horário: 17h
Onde assistir: Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max

Porto x Napoli
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max

Slavia Praga x Arsenal
Horário: 17h
Onde assistir: TNT e HBO Max

Red Bull Leipzig x Manchester City
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max

PSV x Club Brugge
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max

Lens x Como 1907
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max

Viking x Sabah
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max

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