Real Madrid, City e mais: veja os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4) e onde assistir
Quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos
A quarta rodada da fase de liga da Champions League chega ao fim com mais nove jogos nesta quarta-feira (4). Após triunfos de times como Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e PSG, é a vez de outros gigantes europeus entrarem em campo para somar pontos no torneio.
Entre eles, está o Real Madrid de José Mourinho, atualmente em quinto lugar na tabela com 100% de aproveitamento, que recebe o AEK Atenas na Grécia, às 14h45 (no horário de Brasília).
Os torcedores poderão ver o jogo da equipe merengue no canal de TV fechada TNT e no streaming HBO Max.
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Também às 14h45, o Liverpool, que ocupa a quarta colocação e também venceu os três primeiros jogos, enfrenta o Fenerbahçe, na Turquia, com transmissão do canal Space e do HBO Max.
Às 17h, o destaque fica para o duelo entre Manchester City e o RB Leipzig, na Alemanha. No mesmo horário, o Arsenal visita o Slava Praga, na República Tcheca.
Completam a rodada as partidas entre Borussia Dortmund e Real Betis, Porto e Napoli, PSV e Club Brugge, Lens e Como e Viking e Sabah.
Confira onde assistir os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4):
AEK Atenas x Real Madrid
Horário: 14h45
Onde assistir: TNT e HBO Max
Fenerbahçe x Liverpool
Horário: 14h45
Onde assistir: Space e HBO Max
Borussia Dortmund x Real Betis:
Horário: 17h
Onde assistir: Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max
Porto x Napoli
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Slavia Praga x Arsenal
Horário: 17h
Onde assistir: TNT e HBO Max
Red Bull Leipzig x Manchester City
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
PSV x Club Brugge
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Lens x Como 1907
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Viking x Sabah
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max