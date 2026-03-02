A- A+

Futebol Internacional Real Madrid confirma entorse no joelho de Mbappé De acordo com o clube merengue, o jogador francês passará por tratamento conservador, sem cirurgia

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (2) que o atacante francês Kylian Mbappé sofreu um entorse no joelho esquerdo, após novos exames realizados em Paris sob supervisão da equipe médica do clube.

Em comunicado, a diretoria madridista informou que Mbappé passará por um tratamento conservador, sem cirurgia, mas não especificou por quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.

O capitão da seleção francesa, que vem sofrendo com problemas no joelho esquerdo desde dezembro, foi a Paris com a equipe médica do Real Madrid para realizar "uma avaliação precisa da evolução" de sua lesão, mas "nenhuma cirurgia está nos planos no momento", disse à AFP fontes próximas ao jogador.

"Em comum acordo com o clube, foram realizados exames complementares para estabelecer uma avaliação precisa da evolução do joelho dele", explicou o entorno de Mbappé em comunicado.

“Neste momento está descartada uma intervenção cirúrgica”, destacou a mesma fonte. Os novos exames têm como objetivo "otimizar o acompanhamento e preparar um retorno nas melhores condições".

Mbappé, que vem sofrendo com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo desde a final de 2025, desfalcou o Real Madrid no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica, na terça-feira passada, após sentir uma dor "muito persistente" durante os treinamentos, de acordo com diversas fontes.

"Não há qualquer desacordo" entre o jogador e o clube merengue em relação à sua lesão, afirma seu estafe, que não especificou por quanto tempo ele ficou afastado dos gramados.

Nas próximas semanas, o Real Madrid terá dois compromissos cruciais para definir a temporada, com a mata-mata de oitavas de final da Champions contra o Manchester City (11 e 17 de março).

A seleção francesa, por sua vez, terá um amistoso contra o Brasil no dia 26 de março em Boston e outro com a Colômbia três dias depois em Washington, a dois meses e meio do início da Copa do Mundo (11 de junho - 19 de julho).

