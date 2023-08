A- A+

Lesão Real Madrid confirma lesão de Vini Jr, que deve ser cortado da Seleção brasileira O jogador foi convocado por Fernando Diniz para os primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O Real Madrid confirmou a lesão de Vini Jr em comunidado oficial nesta segunda-feira (28). O brasileiro sentiu a coxa direita na partida contra o Celta de Vigo, na última sexta-feira (25).

Vini passou por exames médicos pelo clube merengue. No comunicado, o Real Madrid não determinou um prazo para a volta do atacante. De acordo com a imprensa espanhola, ele deve passar de cinco a seis semanas.

Convocado pelo técnico Fernando Diniz, Vini Jr deve ser cortado dos primeiros jogos do Brasil das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção brasileira encara a Bolívia e o Peru nos dias 8 e 12 de setembro.

Confira o comunicado do Real Madrid:

"Depois dos exames realizados em nosso jogador Vinicius Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução".

Veja também

mundial de basquete Brasil perde para Espanha e se complica no Mundial masculino de basquete