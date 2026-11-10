Ter, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Real Madrid conquista sua primeira vitória na Champions feminina

A equipe 'merengue', liderada pela colombiana Linda Caicedo, subiu provisoriamente para a sexta colocação, com seis pontos, restando ainda as demais partidas da quarta rodada da fase de liga

Reportar Erro
Real Madrid conquista sua primeira vitória na Champions femininaReal Madrid conquista sua primeira vitória na Champions feminina - Foto: Franck Fife / AFP

O Real Madrid feminino goleou o Paris FC por 3 a 0 nesta terça-feira (10), no estádio Alfredo Di Stéfano, e conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões da Europa de 2026.

A equipe 'merengue', liderada pela colombiana Linda Caicedo, subiu provisoriamente para a sexta colocação, com seis pontos, restando ainda as demais partidas da quarta rodada da fase de liga.

As francesas conseguiram manter o empate até o intervalo, apesar do domínio das donas da casa, mas o Real Madrid acabou superando a resistência adversária com gols da italiana Arianna Caruso (55'), da holandesa Lineth Beerensteyn (65') e de Caicedo (81').

Com o triunfo em casa, o Real Madrid encerrou uma sequência de três empates no torneio europeu, um resultado que aproxima a equipe da fase de mata-mata.

As parisienses, por sua vez, somam apenas dois pontos e se encontram em uma situação difícil para almejar uma vaga na próxima fase, restando duas rodadas para o fim desta etapa.

Por sua vez, as campeãs da Superliga feminina, o Manchester City, conquistaram uma vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Milão, garantindo seu primeiro triunfo na fase, após acumularem três empates.

Leia também

• Náutico oficializa Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol

• Pernambuco receberá museu itinerante gratuito sobre história do futebol feminino

• Jornal inglês ignora Pelé e Messi e escolhe Maradona como camisa 10 mais lendário do futebol

Aoba Fujino marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e a equipe inglesa se impôs apesar do gol de Elisa Bartoli, marcado pela equipe da casa antes do intervalo.

Kerstin Casparij e Grace Clinton balançaram a rede na segunda etapa levando o City à sétima colocação na tabela.

O Paris Saint-Germain sofreu sua primeira derrota para o Bayern de Munique, que venceu por 2 a 1 no Parque dos Príncipes.

Agora, a equipe alemã ocupa a segunda posição, à frente do Chelsea graças ao saldo de gols. Nesta terça-feira, a equipe inglesa desperdiçou a chance de se aproximar do Barcelona ao empatar sem gols com o Häcken, da Suécia.

O Barcelona, atual campeão, é o líder com 9 pontos. As catalãs têm um jogo a menos e vão enfrentar o Arsenal na quinta-feira, em uma reedição da final de 2025.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter