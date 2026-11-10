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Futebol Real Madrid conquista sua primeira vitória na Champions feminina A equipe 'merengue', liderada pela colombiana Linda Caicedo, subiu provisoriamente para a sexta colocação, com seis pontos, restando ainda as demais partidas da quarta rodada da fase de liga

O Real Madrid feminino goleou o Paris FC por 3 a 0 nesta terça-feira (10), no estádio Alfredo Di Stéfano, e conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões da Europa de 2026.

A equipe 'merengue', liderada pela colombiana Linda Caicedo, subiu provisoriamente para a sexta colocação, com seis pontos, restando ainda as demais partidas da quarta rodada da fase de liga.

As francesas conseguiram manter o empate até o intervalo, apesar do domínio das donas da casa, mas o Real Madrid acabou superando a resistência adversária com gols da italiana Arianna Caruso (55'), da holandesa Lineth Beerensteyn (65') e de Caicedo (81').

Com o triunfo em casa, o Real Madrid encerrou uma sequência de três empates no torneio europeu, um resultado que aproxima a equipe da fase de mata-mata.

As parisienses, por sua vez, somam apenas dois pontos e se encontram em uma situação difícil para almejar uma vaga na próxima fase, restando duas rodadas para o fim desta etapa.

Por sua vez, as campeãs da Superliga feminina, o Manchester City, conquistaram uma vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Milão, garantindo seu primeiro triunfo na fase, após acumularem três empates.

Aoba Fujino marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e a equipe inglesa se impôs apesar do gol de Elisa Bartoli, marcado pela equipe da casa antes do intervalo.

Kerstin Casparij e Grace Clinton balançaram a rede na segunda etapa levando o City à sétima colocação na tabela.

O Paris Saint-Germain sofreu sua primeira derrota para o Bayern de Munique, que venceu por 2 a 1 no Parque dos Príncipes.

Agora, a equipe alemã ocupa a segunda posição, à frente do Chelsea graças ao saldo de gols. Nesta terça-feira, a equipe inglesa desperdiçou a chance de se aproximar do Barcelona ao empatar sem gols com o Häcken, da Suécia.

O Barcelona, atual campeão, é o líder com 9 pontos. As catalãs têm um jogo a menos e vão enfrentar o Arsenal na quinta-feira, em uma reedição da final de 2025.

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