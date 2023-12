A- A+

Champions League Real Madrid conta com fase artilheira de Rodrygo contra o Napoli na Champions; saiba onde assistir Partida acontece nesta quarta-feira (29), às 17h, no Estádio Santiago Bernabéu

Com cinco gols marcados nos últimos três jogos, o brasileiro Rodrygo é a principal arma do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira (29) contra o Napoli, em que uma vitória garante ao time merengue a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões. Confronto acontece a partir das 17h, no Santiago Bernabéu, com transmissão da TNT Sports/HBO Maxx.

- 6 gols e 4 assistências no último mês -

Rodrygo começou a temporada sem muito brilho, com apenas um gol e uma assistência nos três primeiros meses.

Mas a partir do final de outubro, o jovem atacante participou de 10 dos 15 gols do Real Madrid nos últimos seis jogos (quatro pelo Campeonato Espanhol e dois pela Champions), com seis gols e quatro passes decisivos.

Rodrygo já marcou 17 gols na Champions e empata com o também brasileiro Vinícius Júnior e Fernando Morientes na quarta posição entre os maiores artilheiros do clube na principal competição europeia de clubes, superando lendas como Gareth Bale, Guti, Luís Figo e Roberto Carlos.

Ainda está longe do pódio (Cristiano Ronaldo marcou 105, Karim Benzema 78 e Raúl González 66), mas tempo é o que não falta para continuar marcando gols na Europa.

- Troca de posição -

A lesão de Vini Jr. na paralisação para o calendário Fifa, que o afastará até 2024, permitirá a Rodrygo jogar na posição que mais gosta: partindo pela ponta esquerda para cortar e bater de perna direita, como mostrou contra o Cádiz no último domingo, quando marcou dois gols na vitória merengue por 3 a 0.

A seca no início da temporada coincidiu com sua nova função em campo, jogando como centroavante após saída de Karim Benzema para o futebol saudita. Jogando pelo lado direito, Rodrygo não consegue explorar sua principal característica, o chute com a direita, sua perna boa.

- Bellingham mantém ritmo -

O momento artilheiro de Rodrygo chega em uma hora conveniente para o Real Madrid, que começou a temporada vivendo dos gols de Jude Bellingham.

Apesar de ter sofrido uma lesão no ombro que o tirou da convocação da seleção da Inglaterra, Bellingham mostrou que não perdeu o ritmo e marcou seu 11º gol em LaLiga contra o Cádiz.

- Ponto e liderança -

Com 12 pontos em quatro rodadas, o Real Madrid já está garantido as oitavas e só precisa de um ponto contra o Napoli para garantir o primeiro lugar do Grupo C.

O time italiano (7 pontos) também pode se classificar com um empate, desde que o Braga (3 pontos) não vença o Union Berlin (1 ponto).

- Mazzarri estreia na Champions -

O mau início do Napoli custou o cargo do técnico francês Rudi García, que não conseguiu manter o nível da equipe que, sob o comando do agora treinador da seleção italiana, Luciano Spalletti, conquistou o 'Scudetto' na temporada passada.

Mazzarri, de 62 anos, já passou pelo clube napolitano em duas oportunidades (1998-1999 como auxiliar técnico e 2009-2013 como treinador principal).

O experiente italiano estreou no último fim de semana, com uma vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta, mantendo o time no Top 4 da Serie A.

Um bom resultado em Madri e a classificação para as oitavas da Champions trariam muita tranquilidade ao clube para a sequência da temporada.

