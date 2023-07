Real Madrid contrata jovem promessa turca Arda Güler até 2029

A- A+

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do jovem meia turco Arda Güler, que estava no Fenerbahçe, até 2029.

Os clubes não revelaram o valor da transação, mas segundo a imprensa espanhola, o time merengue pagará 20 milhões de euros (R$ 105 na cotação atual) mais 8 milhões de euros (R$ 42 milhões) em variáveis, sendo que a multa rescisória do jogador era de 17,5 milhões de euros (R$ 92,3 milhões).

"Nosso clube incorpora a seu elenco um dos jogadores jovens com maior projeção no mundo. Ele tem 18 anos e chega após ter sido campeão da Copa da Turquia pelo Fenerbahçe e eleito o melhor jogador da final", afirmou o Real Madrid em comunicado.

Há um ano e meio, Güler é a grande sensação do futebol turco, chegando a ser comparado a Mesut Özil, que foi seu companheiro de equipe no 'Fener' e jogou no Real Madrid entre 2010 e 2013.

O jovem meia, que estreou na primeira divisão da Turquia com apenas 16 anos, marcou seis gols e deu sete assistências em 1.550 minutos em campo na temporada passada.

Para contratá-lo, o Real Madrid superou a concorrência do rival Barcelona, que também estava interessado na promessa turca.

"Com certeza o departamento de 'scouting' o acompanha há muito tempo. Todos os clubes importantes da Europa estão interessados e estamos conversando com o Fenerbahçe", disse no início de junho o presidente do Barça, Joan Laporta.

Güler é a quinta contratação do Real Madrid para a próxima temporada, após as chegadas do atacante Joselu, dos meias Jude Bellingham e Brahim Díaz e do lateral Fran García.

O novo reforço será apresentado oficialmente na sexta-feira, no centro de treinamento do clube.

