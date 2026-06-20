Real Madrid nega contato para contratar Olise
Imprensa espanhola ventilou uma suposta oferta de 200 milhões de euros pelo francês
O Real Madrid afirmou neste sábado (20) que não teve nenhum tipo de contato ou aproximação para contratar o atacante do Bayern de Munique Michael Olise.
O jogador francês, atualmente disputando a Copa do Mundo por sua seleção, foi associado ao clube merengue pela imprensa espanhola, que informou que o Real Madrid estava considerando apresentar uma oferta de mais de 200 milhões de euros (1,8 bilhão de reais, na cotação atual).
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"Diante das informações veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique Michael Olise, o Real Madrid C. F. deseja manifestar que não manteve qualquer contato direto ou indireto com o jogador citado, seus representantes ou pessoas de seu entorno", afirmou o clube em comunicado.
A diretoria merengue destacou "a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração", e lamentou a "divulgação de especulações que não correspondem à realidade".
Olise chegou ao Bayern vindo do Crystal Palace em 2024 por cerca de 60 milhões de euros e não parou de brilhar na equipe de Vincent Kompany, com a qual conquistou a Bundesliga e chegou às semifinais da Liga dos Campeões nesta temporada.
O Real Madrid, que contratou o veterano treinador português José Mourinho na semana passada, já anunciou vários reforços nesta janela de transferências.
Após duas temporadas consecutivas sem conquistar um grande título, a equipe madrilenha anunciou Bernardo Silva e Ibrahima Konaté a custo zero e desembolsou 55 milhões de euros (324 milhões de reais) pelo lateral-esquerdo Marc Cucurella, que estava no Chelsea.