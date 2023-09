A- A+

Racismo Real Madrid convida torcedora vítima de racismo para jogo no Santiago Bernabéu Em janeiro, torcedores do Atlético de Madrid simularam enforcamento de boneco vestido com camisa de Vini Jr

O Real Madrid convidou na quarta-feira (28) ao estádio Santiago Bernabéu a torcedora que foi vítima de ofensas racistas por parte de torcedores do Atlético de Madrid no clássico espanhol disputado no último domingo.

Jogadores como Rodrygo, Éder Militão, Vinicius Junior e Nacho, além do presidente Florentino Pérez, posaram para fotos com a menina, a quem presentearam com uma camisa da equipe madrilena, segundo imagens divulgadas pelo próprio clube em suas redes sociais.

A menina e sua família foram convidados ao Santiago Bernabéu para a partida do Real Madrid contra o Las Palmas (2-0), na qual a equipe de casa saiu vitoriosa por 2 a 0.

No último domingo, antes do clássico contra o Atlético de Madrid, a garotinha, que vestia uma camisa de Vini Jr, e sua tia foram vítimas de insultos racistas proferidos por torcedores ultra do 'Atleti', antes de entrarem no estádio Metropolitano.

"Havia uma reunião da frente do Atlético [torcedores radicais do Atlético] e ficamos observando. Sou torcedora do Atlético desde que nasci", disse a tia da menor à rádio Cadena Ser.

A mulher contou que após o ocorrido, o Atlético de Madrid "pediu desculpas" e que fará "todo o possível para solucionar" a questão.

As vítimas apresentaram queixa e a polícia está investigando o caso, confirmaram fontes policiais à AFP.

Em maio, quatro pessoas foram presas como supostas responsáveis por um crime de ódio em que um boneco com a camisa de Vini Jr foi pendurado em uma ponte de Madri, em janeiro, após a vitória do Real Madrid sobre o Atlético nas quartas de final da Copa do Rei.

Três detidos eram torcedores ultra do Atlético de Madrid.

Veja também

Caso Negreira Barcelona pode ser banido da Liga dos Campeões após ser acusado de supostamente subornar árbitros