Real Madrid: Courtois rompe menisco do joelho direito

A- A+

O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, que estava se recuperando de uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo, rompeu o menisco do joelho direito, informou o clube nesta terça-feira (19).

"Após os exames realizados hoje no jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticada uma ruptura do menisco interno do joelho direito", explicou o Real em nota.

O clube informou que Courtois se lesionou durante um treinamento nesta terça e não deu um prazo de recuperação, mas segundo a imprensa espanhola uma nova cirurgia será necessária e o goleiro perderá o resto da temporada.

A nova lesão é um duro golpe para Courtois e um problema para o Real Madrid, cujo técnico, Carlo Ancelotti, planejava tê-lo de volta após o período de data Fifa, junto com o zagueiro brasileiro Éder Militão, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no início da temporada.

"Militão e Courtois começaram a trabalhar com o grupo, vão treinar normalmente", disse Ancelotti na semana passada, antes do jogo contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.

"Vamos aproveitar a data Fifa para fazer alguns jogos entre nós, com a base, e a ideia é que estejam disponíveis para o jogo do dia 31, contra o Athletic Bilbao", explicou então o treinador.

Veja também

Bola pesada Futsal: Sport anuncia retorno de técnico Renan Franklin, ex-Magnus e Seleção Brasileira