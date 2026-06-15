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Futebol Real Madrid dá chapéu em rivais e anuncia contratação de Cucurella Lateral espanhol assinou contrato até 2032 após acordo que pode chegar a 60 milhões de euros

O Real Madrid anunciou neste domingo a contratação de Marc Cucurella, encerrando uma das negociações mais rápidas e surpreendentes da atual janela de transferências. O lateral espanhol assinou contrato até junho de 2032 após deixar o Chelsea em uma operação que pode chegar a 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões).

O acordo prevê um pagamento fixo de 55 milhões de euros (R$ 300 milhões), além de bônus por metas esportivas que podem elevar o valor total da negociação.

A transferência foi concluída em tempo recorde. Segundo o jornal espanhol Marca, toda a operação durou menos de 48 horas. O Real Madrid apresentou sua primeira proposta na noite de sexta-feira e acelerou as conversas ao longo do sábado.

Um dos momentos decisivos da negociação aconteceu quando José Mourinho entrou em contato diretamente com o jogador. A conversa foi fundamental para convencer Cucurella a aceitar o projeto esportivo do clube merengue. Na manhã de domingo, o lateral deu o sinal verde definitivo para a transferência.

A contratação representa uma vitória importante do Real Madrid no mercado. Antes da entrada dos merengues na disputa, o jogador era apontado como alvo prioritário tanto do Atlético de Madrid quanto do Barcelona.

Aos 27 anos, Cucurella retorna ao futebol espanhol após cinco temporadas na Inglaterra. Revelado pelo Barcelona, o defensor ganhou destaque no Getafe antes de se transferir para o Brighton. Seu desempenho na Premier League chamou a atenção do Chelsea, que investiu cerca de 65 milhões de euros em sua contratação em 2022.

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