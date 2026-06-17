Real Madrid dá chapéu no Barcelona e anuncia Bernardo Silva, ex-Manchester City, até 2028

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O Real Madrid venceu a concorrência direta do Barcelona e anunciou a contratação do meia português Bernardo Silva, ex-Manchester City, nesta quarta-feira. O jogador é o segundo reforço anunciado pelo presidente Florentino Pérez, que inicia o seu novo mandato com a promessa de montar um grande time para recolocar o gigante espanhol no caminho dos títulos.





O atleta, que está na Copa do Mundo com a delegação de Portugal, se apresenta logo após o torneio, e assinou contrato até 2028, com opção de renovação de vínculo por mais um ano. Ele chega para trabalhar com o técnico José Mourinho, outro que também inicia um novo ciclo no clube.



Com o fim do contrato com o Manchester City, onde foi destaque sob o comando do técnico Pep Guardiola desde a sua chegada, em 2017, Bernardo Silva desembarca na equipe espanhola sem custos. Revelado pelo Benfica, o meio-campista vai voltar a jogar ao lado do atacante Kylian Mbappé. Os dois foram companheiros no Monaco na temporada 2016/2017.



Segundo informações do jornal espanhol "Marca" o atleta foi "um pedido específico de José Mourinho" durante uma reunião com a diretoria onde ele traçou uma série de reforços para comandar a equipe merengue já a partir de agosto.



Neste novo ciclo sob o comando do mandatário Florentino Pérez, o time já anunciou um primeiro reforço: o lateral-esquerdo Cucurella, ex-Chelsea, e que também está disputando a Copa do Mundo pela seleção da Espanha.



Na lista de prováveis reforços que devem desembarcar no CT de Valdebebas logo após a Copa do Mundo constam ainda os nomes do holandês Dumfries, da Inter de Milão, e do francês Ibrahima Konate, que atualmente defende o Liverpool.

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