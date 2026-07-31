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FUTEBOL INTERNACIONAL Real Madrid dá ultimato a Vini Jr.: renovar ou ser negociado nesta janela, diz jornal Segundo o Marca, clube espanhol informou ao estafe do brasileiro que não fará novas ofertas nem aumentará a proposta de renovação

O Real Madrid decidiu adotar uma postura definitiva nas negociações para renovar o contrato de Vini Jr.. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube comunicou aos representantes do atacante brasileiro que a proposta apresentada é a última e que não haverá novas rodadas de negociação ou aumento salarial.

De acordo com a publicação, a mensagem enviada ao estafe do jogador é direta: ou Vini Jr. aceita a renovação nos termos atuais ou o Real Madrid passará a considerar uma transferência ainda nesta janela de transferências.

A decisão ocorre após meses de conversas sem acordo e em meio ao crescente interesse de outros clubes europeus. Segundo o Marca, o Arsenal aparece entre as equipes que monitoram a situação do atacante brasileiro.

Embora trate Vini Jr. como um dos pilares do elenco, a diretoria madridista considera fundamental resolver a situação contratual o quanto antes.

Segundo o jornal espanhol Marca, Real Madrid dá últimato em Vini Jr. Foto: Josep Lago/AFP

O receio é que o brasileiro entre no último ano de vínculo sem renovar, o que reduziria seu valor de mercado e abriria a possibilidade de uma saída gratuita ao fim do contrato.

Ainda segundo o jornal espanhol, o clube entende que o desempenho do camisa 7 justifica uma valorização salarial, mas não está disposto a alterar sua política interna de remuneração para atender às exigências do jogador.

Vini Jr., atacante do Real Madrid. Foto: Oli Scarff / AFP

O Marca afirma ainda que o cenário esportivo também poderá mudar caso o impasse permaneça.

A possível chegada de Ousmane Diomande — citado pela publicação como uma opção capaz de atuar pelos dois lados do ataque — ampliaria as alternativas do técnico José Mourinho no setor ofensivo e diminuiria a dependência da equipe em relação ao brasileiro.

A diretoria considera a estrutura salarial do elenco uma "linha vermelha" e não pretende abrir exceções, independentemente da importância do atleta.

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