DE SAÍDA?

Real Madrid decide vender Vini Jr. no final da temporada após atritos com Xabi Alonso, diz jornal

Bild afirma que brasileiro irritou direção com comportamento após El Clássico e deve deixar o clube em 2026

Vini Jr. reclamou após ser substituído na partida entre Real Madrid e BarcelonaVini Jr. reclamou após ser substituído na partida entre Real Madrid e Barcelona - Foto: Oscar del Pozo/AFP

O Real Madrid decidiu negociar Vinicius Jr. no verão europeu de 2026, segundo o jornal alemão Sport Bild em publicação nessa terça-feira (4).

A medida teria sido tomada após o atacante se desentender publicamente com o técnico Xabi Alonso durante El Clássico contra o Barcelona, no fim de outubro.

De acordo com a reportagem, Vinicius protestou veementemente ao ser substituído e acabou obrigado a pedir desculpas ao treinador e ao elenco, tanto publicamente quanto internamente.

No mesmo dia, uma reportagem do The Athletic relatou insatisfação de alguns jogadores com o estilo disciplinador de Alonso — e, segundo o Bild, o vazamento teria partido de pessoas próximas ao brasileiro.

O presidente Florentino Pérez, conhecido por manter boa relação com suas estrelas, teria considerado que o jogador ultrapassou limites após uma série de comportamentos que o clube julgou “extravagantes”. A decisão, diz o jornal, tem o objetivo de reforçar que ninguém está acima da instituição.

A tensão aumentou dias depois, quando Vinicius errou um pênalti destinado a Mbappé na vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, sendo novamente substituído. “Isso me incomodou”, admitiu Alonso após o jogo.

Apesar da decisão de vendê-lo, o Real Madrid ainda busca renovar o contrato do atacante, válido até 2027, para preservar seu valor de mercado, estimado em €150 milhões (R$ 955 milhões).

