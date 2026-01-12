A- A+

Futebol Real Madrid demite o técnico Xabi Alonso; Arbeloa assume como interino Passagem do ídolo como treinador acabou após derrota na Supercopa da Espanha, para o Barça

O Real Madrid demitiu o seu treinador Xabi Alonso, anunciou o clube nesta segunda-feira (12), um dia após perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona (3 a 2) em Jidá, na Arábia Saudita.

O gigante da capital afirmou em um comunicado à imprensa que a decisão foi tomada em "comum acordo" com o ex-meio-campista, que havia assumido o comando da equipe no final da temporada passada, substituindo o italiano Carlo Ancelotti.

Um ex-companheiro de equipe de Xabi Alonso no Real Madrid e na seleção espanhola, Álvaro Arbeloa, que antes comandava a equipe B (Real Madrid Castilla), assumirá o cargo interinamente, acrescentou o clube em seu comunicado, sem dar mais detalhes sobre seu contrato.

Xabi Alonso chegou ao Real Madrid com grande pompa após ter levado o Bayer Leverkusen ao título da Bundesliga em 2023/2024, uma temporada praticamente perfeita na qual também conquistou a Copa da Alemanha e chegou à final da Liga Europa contra a Atalnta, ficando com o vice-campeonato.

Na temporada de 2024/2025, a equipe alemã não manteve o mesmo nível excepcional, mas continuou competitiva sob o comando do técnico espanhol.



A enorme sombra de Carletto

Na capital espanhola, Alonso, de 44 anos, encarou a difícil tarefa de substituir um treinador renomado como Ancelotti (agora técnico da Seleção Brasileira), com quem o Real Madrid conquistou três títulos da Liga dos Campeões em duas passagens pelo clube (2014, 2022 e 2024).

Ele assumiu o comando da equipe em junho, com a desafiadora tarefa de alcançar sucesso imediato na nova e ampliada Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos.

O desempenho da equipe em solo americano foi relativamente bom, e o time madrilenho chegou às semifinais, onde, no entanto, foi goleado por 4 a 0 pelo campeão europeu Paris Saint-Germain, que depois perderia a final para o Chelsea.

Apesar de contar com um Kylian Mbappé em fase espetacular e embora tenha apresentado um futebol brilhante em alguns momentos, a equipe de Alonso nunca conseguiu atingir o nível esperado por um clube tão exigente quanto o Real Madrid, demonstrando dificuldades na criação de jogadas no meio-campo.

Xabi Alonso deixa o gigante espanhol na segunda posição da LaLiga, quatro pontos atrás do Barcelona, enquanto na Liga dos Campeões a equipe ocupa o sétimo lugar com duas rodadas restantes, o que significa que avançaria diretamente para as oitavas de final, na penúltima vaga de classificação.

O treinador basco, membro da grande geração espanhola que conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012, e a Copa do Mundo em 2010, encerra sua passagem pelo clube com um retrospecto de 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Estagnação

Mas a sensação é de que a equipe, que parecia estar em ascensão nos primeiros meses da temporada, estagnou: no início de novembro, liderava a LaLiga com cinco pontos de vantagem e tinha um desempenho impecável na Liga dos Campeões.

Dois meses depois, perdeu a posição privilegiada, com um clima cada vez mais tenso no sempre exigente ambiente do Real Madrid.

Um dos momentos marcantes de sua breve passagem pelo clube foi a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no final de outubro, ofuscada pela reação exagerada de Vinícius Júnior, que se irritou ao ser substituído.

Gerenciar o temperamental atacante brasileiro, de quem ele tirou o status de titular com diversas substituições e períodos no banco de reservas, foi um dos maiores desafios que teve que administrar.

Arbeloa, que também é ex-companheiro de equipe e amigo de Xabi Alonso, fará sua estreia no comando do Real Madrid na quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Rei, em partida contra o Albacete, equipe da segunda divisão.

