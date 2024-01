Real Madrid e Atlético duelam por vaga na final da Supercopa da Espanha; saiba onde assistir

A- A+

A milhares de quilômetros da capital espanhola, Real Madrid e Atlético de Madrid se encontram nesta quarta-feira (10) em Riad, às 16h, em busca de um vaga na final da Supercopa da Espanha, o primeiro título do ano que se inicia. O Derby de Madrid terá transmissão exclusiva da ESPN/Star+.

Os dois gigantes madrilenhos abrirão a disputa pelo troféu na quarta, no estádio Al-Awwal Park, em Riad, antes de Osasuna e Barcelona, atual campeão do torneio, se enfrentarem na outra semifinal, na quinta-feira.

- Vitória 'rojiblanca' nesta temporada -

As duas equipes vão reeditar a final de 2020, primeiro ano em que a Supercopa da Espanha se transferiu para a Arábia Saudita, em que os 'merengues' acabaram vencendo por 4x1 nos pênaltis.

O confronto também será um 'primeiro assalto' antes de Atlético e Real se reencontrarem na próxima semana, em mais um jogo de mata-mata, mas pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O Real Madrid chega a esta nova edição da Supercopa querendo virar a página da derrota sofrida na final do ano passado contra o Barcelona.

Desde 2020, a Supercopa passou a ser um quadrangular que coloca o campeão da Copa do Rei contra o vice-campeão da última Liga e o vice-campeão da Copa do Rei contra o vencedor do campeonato espanhol. O Real Madrid venceu em duas ocasiões: 2020 e 2022.

- Sequência positiva -

Os merengues chegam a Riad, também como atuais co-líderes do campeonato espanhol, numa sequência positiva com nove vitórias nos últimos dez jogos oficiais.

O Real Madrid só foi derrotado uma vez nesta temporada e foi exatamente pelo Atlético de Madrid em LaLiga (3-1), resultado que poderá vir à memória nesta quarta-feira.

"Parece que consertamos os danos que o Atlético nos causou e acho que amanhã podemos conseguir uma versão melhor do que a do primeiro jogo", disse nesta terça-feira o técnico Carlo Ancelotti.

Ancelotti terá à sua disposição todos os seus jogadores de destaque, incluindo Jude Bellingham e Vinícius Júnior, que foram os mais aclamados na segunda-feira ao chegarem a Riad.

"Mais do que um jogo, amanhã é uma competição importante em que temos de dar o nosso melhor para vencer", afirmou.

- 10 pontos de vantagem em LaLiga -

Os 'rojiblancos' buscarão repetir a vitória obtida no campeonato espanhol e querem se recuperar do duro golpe sofrido na derrota nos acréscimos na última rodada diante do Girona (4-3).

O 'Atleti' está em quinto no campeonato espanhol, dez pontos atrás de Real Madrid e Girona, e por isso a Supercopa se apresenta como a oportunidade de afirmação para os 'colchoneros', encorajados pela vitória conquistada em LaLiga sobre os 'merengues', embora Simeone prefira manter toda a cautela possível.

"Naquela partida, alguns jogadores do Real Madrid não puderam participar, mas estarão lá amanhã e farão crescer seu nível de jogo", disse Simeone, que terá os seus principais atletas disponíveis.

- Griezmann a um passo do recorde -

Os francês Antoine Griezmann e Álvaro Morata voltarão a liderar o ataque do Atlético contra o eterno rival da capital espanhola.

Griezmann terá uma nova oportunidade de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do 'Atleti', depois de marcar seu 173º gol com a camisa do time no dia 19 de dezembro, igualando o lendário Luis Aragonés.

No meio de campo, o argentino Rodrigo de Paul vem se tornando uma peça fundamental que mais uma vez poderá trazer qualidade ao setor contra o Real Madrid.

Os 'rojiblancos' tentarão dar o primeiro passo contra os merengues para tentar erguer o troféu que conquistaram em 2020.

Ficha

Transmissão: ESPN/Star+

Horário: 16h

Local: Riad (Arábia Saudita)

