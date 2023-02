Real Madrid e Atlético empatam e Barça pode se isolar ainda mais na liderança

A- A+

O Real Madrid (2º) evitou a derrota na reta final e empatou em 1 a 1 no clássico com o Atlético de Madrid (4º) que jogou em inferioridade numérica, nesse sábado (25) em partida da 23ª rodada da Liga espanhola, onde o caminho rumo ao título parece se abrir ainda mais para o líder Barcelona.

O uruguaio José Giménez fez o Atlético sonhar com a vitória ao marcar aos 77 minutos, finalizando com uma cabeçada perfeita uma cobrança de falta alçada da lateral pelo francês Antoine Griezmann.

O Real Madrid empatou aos 84 minutos, também com uma cabeçada de outro jogador uruguaio, o jovem Álvaro Rodríguez, de 18 anos, após um escanteio cobrado por Luka Modric.

Álvaro Rodríguez é uma das grandes promessas da equipe 'merengue'. Este mês já havia se destacado ao dar uma assistência para Marco Asensio na vitória sobre o Osasuna na LaLiga.

"É um menino que trabalha muito bem nos treinos. É muito alto, tem esse gol. Entrou muito bem contra o Osasuna, com uma assistência, e hoje com o gol salvou um ponto. É muito importante, espero que continue assim", disse o goleiro belga Thibaut Courtois ao DAZN sobre seu jovem companheiro.

Apesar de não ter vencido, o resultado pode ser considerado bom para o Atlético já que jogou com um homem a menos na última meia hora da partida devido ao cartão vermelho recebido pelo argentino Ángel Correa aos 63 minutos, quando o árbitro considerou que ele havia dado uma cotovelada no alemão Antonio Rüdiger.

Na classificação, o Real Madrid reduz provisoriamente a sua distância de oito para sete pontos em relação ao líder Barcelona, que pode aumentar essa vantagem para dez pontos se vencer neste domingo o modesto Almería (18º).

Tudo isso pouco antes de Real e Barça se enfrentarem na quinta-feira no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

O empate no dérbi põe fim à euforia do Real Madrid, que vinha de conquistar o título do Mundial de Clubes e depois emendou duas vitórias no campeonato (contra Osasuna e Elche), antes da grande vitória de terça-feira por 5 a 2 no campo do Liverpool, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Não é um adeus à Liga. Ficou ainda mais complicado, mas vamos lutar até o fim", prometeu o técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

- Simeone faz história -

Já o Atlético segue em quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, mas vê reduzida a dois pontos sua vantagem sobre o quinto colocado, o Betis, que na sexta-feira venceu por 3 a 2 o lanterna Elche fora de casa.

o técnico do Atlético, Diego Simeone, viveu um dia especial devido a dois dados históricos.

Com 425 jogos, se tornou o treinador que mais jogos dirigiu pelo mesmo clube na história da LaLiga espanhola, superando os 424 em que Miguel Muñoz comandou o Real Madrid.

Além disso, Simeone igualou Luis Aragonés como o técnico que mais comandou o Atlético em partidas oficiais de sua história, com 612.

"Estivemos perto de vencer o jogo. Mas, bom, isso acontece contra times grandes", disse Simeone.

Nos demais jogos deste sábado, o Rayo Vallecano (6º), atualmente nas 'posições europeias', foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 em casa para o Cádiz (14º), que se afastou assim da zona de rebaixamento graças a um gol de Sergio Guardiola aos 74 minutos.

O Espanyol (12º) se consolidou na parte tranquila da tabela ao vencer o Mallorca (8º) por 2 a 1, com uma dobradinha do dinamarquês Martin Braithwaite.

No último jogo do dia, o Valencia (17º), que era penúltimo, saiu da zona de rebaixamento graças ao triunfo por 1 a 0 sobre a Real Sociedad (3ª), com gol contra de Igor Zubeldia aos 40 minutos.

Essa vitória quebrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas que havia afundado o time agora comandado por Rubén Baraja.

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato espanhol:

- Domingo:

(10h00) Athletic - Girona

(12h15) Celta - Valladolid

(14h30) Almería - Barcelona

(17h00) Sevilla - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 59 22 19 2 1 45 7 38

2. Real Madrid 52 23 16 4 3 47 18 29

3. Real Sociedad 43 23 13 4 6 32 23 9

4. Atlético de Madrid 42 23 12 6 5 32 18 14

5. Betis 40 23 12 4 7 32 25 7

6. Rayo 34 23 9 7 7 29 25 4

7. Athletic 32 22 9 5 8 31 23 8

8. Mallorca 31 23 9 4 10 21 24 -3

9. Villarreal 31 22 9 4 9 24 22 2

10. Osasuna 30 22 8 6 8 19 21 -2

11. Girona 27 22 7 6 9 33 33 0

12. Espanyol 27 23 6 9 8 29 34 -5

13. Sevilla 25 22 6 7 9 24 30 -6

14. Cádiz 25 23 6 7 10 18 35 -17

15. Celta 24 22 6 6 10 23 34 -11

16. Valladolid 24 22 7 3 12 16 30 -14

17. Valencia 23 23 6 5 12 27 27 0

18. Getafe 22 22 5 7 10 19 28 -9

19. Almería 22 22 6 4 12 27 40 -13

20. Elche 9 23 1 6 16 17 48 -31

