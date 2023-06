A- A+

Lançamentos Real Madrid e Barcelona divulgam novos uniformes para a temporada 23/24; veja as imagens As duas camisas trazem detalhes especiais

Real Madrid e Barcelona já tem seus uniformes para a disputa da próxima temporada. Os rivais espanhóis fizeram os anúncios nos últimos dias. Compare as camisas:

O Real, em parceria com a Adidas, divulgou o uniforme 1 para a temporada 23/24 na última quarta-feira (14). A camisa branca conta com detalhes dourados e azuis, além da escrita "Hala Madrid" na parte de trás.

Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

@adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Novo camisa 7 do clube, eternizada pelo português Cristiano Ronaldo, Vini Jr foi o destaque do uniforme com manga longa.

Barcelona

Da fornecedora Nike, o Barça terá a tradicional camisa azul-grená com listras na verticais.

Discover the inspiration behind our new kit! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023

Um detalhe no novo uniforme é um losango no centro do escudo. A novidade é referência à primeira equipe feminina da história do clube, de 1970.

Detalhe no escudo do Barcelona. Foto: Divulgação

