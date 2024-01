A- A+

La Liga Real Madrid e Girona decidem título simbólico do 1º turno do Espanhol As duas equipes estão empatadas na liderança com 45 pontos

Real Madrid e Girona, empatados no topo da tabela do Campeonato Espanhol com 45 pontos, enfrentam, nesta quarta-feira (3), Mallorca e Atlético de Madrid, respectivamente, para terminar o primeiro turno na liderança e ficar com o título simbólico de "campeão de inverno".

Ancelotti renovado

O time merengue receberá o Mallorca com o técnico Carlo Ancelotti de contrato renovado até junho de 2026, após o interesse da CBF no italiano para assumir a Seleção Brasileira.

Com o futuro de Ancelotti resolvido, o Real se concentra agora em manter a boa campanha que conseguiu na primeira metade da temporada, período em que sofreu apenas uma derrota (para o Atlético de Madrid, em outubro) em 24 jogos oficiais (18 em LaLiga e seis na Champions).

Forte no Bernabéu

Nesta temporada, o Real Madrid transformou o estádio Santiago Bernabéu em território hostil para os adversários. Jogando em sua casa, o único duelo que o time merengue não venceu foi o empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano, no início de novembro.

O Mallorca (14º), do técnico mexicano Javier Aguirre, só conseguiu uma vitória como visitante o campeonato: 1 a 0 sobre o Celta de Vigo, na quinta rodada.

Mas após um período de maus resultados, que inclusive fizeram Aguirre balançar no cargo, a equipe terminou bem o ano, somando oito de 12 pontos possíveis em dezembro, e se afastou da zona de rebaixamento.

Griezmann quer fazer história

No último jogo da quarta-feira (3), o Girona (2º) recebe o Atlético de Madrid (3) e o atacante francês Antoine Griezmann tentará se tornar o maior artilheiro da história do clube 'colchonero', depois de ter igualado o recorde de Luis Aragonés (173 gols) contra o Getafe na última rodada.

Griezmann teve a chance de fazer história contra o Sevilla, em jogo adiado da quarta rodada, disputado em 23 de dezembro, mas não marcou na vitória do Atlético por 1 a 0, que deixou a equipe na terceira posição na tabela, empatada em 38 pontos com o Barcelona.

O estádio Montilivi não será um cenário fácil para o Atlético de Madrid, já que o Girona só perdeu em casa para o Real Madrid, no final de setembro. Desde então, o time somou quatro vitórias e um empate como mandante.

Possível estreia de Vitor Roque?

Na quinta-feira, o Barcelona fecha a rodada visitando o Las Palmas (9º), em jogo que pode marcar a estreia do atacante brasileiro Vitor Roque pelos 'blaugrana'.

O ex-jogador do Athletico-PR, de apenas 18 anos, já treinou com os novos companheiros do Barça e pode ser escalado pelo técnico Xavi Hernández, que na primeira metade da temporada teve várias dores de cabeça com as lesões no elenco.

Dos 24 jogos que disputou nesta temporada, em apenas três o time catalão conseguiu uma vitória por mais de um gol de diferença: 2 a 0 sobre Cádiz e 5 e 0 sobre Betis (Campeonato Espanhol) e Royal Antwerp (Liga dos Campeões).

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(13h00) Getafe - Rayo Vallecano

(15h15) Real Sociedad - Alavés

(17h30) Valencia - Villarreal

- Quarta-feira:

(13h00) Granada - Cádiz

(15h15) Celta Vigo - Betis

Real Madrid - Mallorca

(17h30) Girona - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(13h00) Osasuna - Almería

(15h15) Sevilla - Athletic Bilbao

(17h30) Las Palmas - Barcelona

Veja também

Sport Sport anuncia a contratação em definitivo do goleiro Thiago Couto