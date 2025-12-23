A- A+

Futebol Internacional Real Madrid e Lyon anunciam acordo de empréstimo de Endrick Jogador de 19 anos ficará no clube francês até o meio de 2026

O Lyon anunciou nesta terça-feira (23) um acordo com o Real Madrid para ter o atacante brasileiro Endrick por empréstimo até junho de 2026, quando terminar a temporada europeia.

O jogador de 19 anos chegou ao Clube Merengue em meados de 2024, mas não estava nos planos do técnico Xabi Alonso.

O valor da operação é de cerca de um milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual), sem opção de compra ao final do contrato de empréstimo.

"Seu perfil ofensivo, seu impacto em zonas estratégicas e sua energia são importantes para a equipe na segunda metade da temporada, que é marcada por importantes objetivos a serem realizados", destacou o Lyon em comunicado.

Endrick deverá se apresentar no dia 29 de dezembro em seu novo clube, atual quinto colocado no Campeonato Francês e que liderou a primeira fase da Liga Europa.

O jovem atacante, que tem 14 jogos e três gols marcados pela Seleção Brasileira, também espera relançar sua carreira na França movimentando a Copa do Mundo de 2026.

"Sim, falei com ele [Endrick] no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor (...) Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", disse o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, em entrevista publicada pela revista placar em novembro.

