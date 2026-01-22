A- A+

Futebol Real Madrid é o clube com maior receita do mundo na temporada 24/25; Flamengo fica em 29° Relatório considera apenas receitas recorrentes, sem contabilizar valores obtidos com a venda de jogadores

Um relatório publicado pela Deloitte, chamado Football Money League, apontou o Real Madrid como o time com maior receita do mundo pelo terceiro ano consecutivo.

Com quase 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,4 bilhões, na cotação atual), o clube espanhol ficou na frente de Barcelona, com 974,8 milhões de euros, Bayern de Munique, com 860,6, PSG, com 837, e Liverpool, com 836,1 milhões.

Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Aston Villa, Milan, Juventus, Newcastle, Stuttgart, Benfica e West Ham fecham o top-20 dos clubes com maiores receitas.

Desta lista, 9 dos 20 times disputam a Premier League, ou seja, quase metade.

O Flamengo é o único time brasileiro que aparece na lista e está na 29ª colocação na edição mais recente do levantamento, com uma receita estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão). Esta é a segunda vez que o rubro-negro aparece entre os 30 clubes mais ricos do mundo.

No levantamento, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, como direitos de transmissão, bilheteria e atividades comerciais, sem contabilizar valores obtidos com a venda de jogadores. O relatório passou a ser publicado, na temporada 1996/1997.

Confira os 30 clubes com maiores receitas:

Real Madrid – 1,161 bilhão de euros

Barcelona – 974,8 milhões de euros

Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros

Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros

Liverpool – 836,1 milhões de euros

Manchester City – 829,3 milhões de euros

Arsenal – 821,7 milhões de euros

Manchester United – 793,1 milhões de euros

Tottenham – 672,6 milhões de euros

Chelsea – 584,1 milhões de euros

Inter de Milão – 537,5 milhões de euros

Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros

Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros

Aston Villa – 450,2 milhões de euros

Milan – 410,4 milhões de euros

Juventus – 401,7 milhões de euros

Newcastle – 398,4 milhões de euros

Stuttgart – 296,3 milhões de euros

Benfica – 283,4 milhões de euros

West Ham – 276 milhões de euros

Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros

Brighton – 238,7 milhões de euros

Everton – 234 milhões de euros

Crystal Palace – 232,5 milhões de euros

Bournemouth – 218,5 milhões de euros

Roma – 216,3 milhões de euros

Wolverhampton – 206,3 milhões de euros

Brentford – 206 milhões de euros

Flamengo – 202,7 milhões de euros

Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros

