Futebol Internacional Real Madrid elimina City com hat-trick de Mbappé e vai às oitavas da Champions PSG e PSV também avançam para próxima fase

O Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (19) o Manchester City por 3x1 em seu estádio Santiago Bernabéu depois da vitória no Etihad Stadium (3-2) no jogo de ida dos play-offs.

Com um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé (4', 33' e 61'), o time da capital espanhola confirmou a sua superioridade que já havia sido mostrada na partida de ida, antes de Nico Gonzalez diminuir o placar nos acréscimos (90'+2).

O Real Madrid vai enfrentar nas oitavas seu eterno rival Atlético Madrid ou o alemão Bayer Leverkusen.

Goleada

Em outro jogo da rodada, o Paris Saint-Germain garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o Brest por 7x0 nesta quarta, no Parque dos Príncipes, depois de vencer o jogo de ida do playoff por 3x0.

O PSG acabou com qualquer esperança de virada do Brest quando Bradley Barcola abriu o placar aos 20 minutos, antes da chuva de gols com Khvicha Kvaratskhelia (39'), Vitinha (59'), Désiré Doué (64'), Nuno Mendes (69'), Gonçalo Ramos (76') e Senny Mayulu (86').

Nas oitavas da Champions, o time parisiense vai enfrentar Liverpool ou Barcelona.

Surpresa

Mais uma vez, um time holandês eliminou um italiano na atual edição da Champions. Jogando em casa, o PSV Eindhoven se classificou ao vencer a Juventus por 3x1, na prorrogação, depois de devolver no tempo normal a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, em Turim.

Na próxima fase, o PSG vai enfrentar Arsenal ou Inter de Milão, esta a única equipe italiana que continua viva na Champions, entre as cinco que iniciaram o torneio.

