Real Madrid encara Valladolid em primeiro jogo após parada da Copa; veja escalações e onde assistir

A- A+

Uma das principais equipes do mundo, o Real Madrid volta a campo nesta sexta-feira (30), às 17h30, para encarar o Valladolid, pela 15° rodada do Campeonato Espanhol.

O Real é o atual vice-líder de La Liga com 35 pontos, dois a menos que o rival Barcelona. Uma vitória simples garante a liderança parcial.

Os desfalques do Real são jogadores que ficaram até as últimas partidas na Copa do Mundo do Catar. O croata Luka Modric e os franceses Tchouameni e Camavinga.

O jogo pode marcar algum tipo de homenagem ao rei Pelé, que morreu aos 82 anos. O Real Madrid tem os brasileiros Militão, Rodrygo e Vini Jr no elenco.

Prováveis escalações:

Valladolid: Masip; Fresneda, Fernández, Javi Sanchez e Escudero; Pérez e Aguado; Iván Sánchez, Plano e Mesa; Weissman. Técnico: Pacheta.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Valverde, Ceballos e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Star +

Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?