Real Madrid faz post em agradecimento a Marcelo após anunciar aposentadoria: 'Lenda'

O lateral-esquerdo Marcelo anunciou, nesta quinta-feira (6), sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ex-jogador foi homenageado pelo Real Madrid, clube que passou a maioria da carreira.

No Instagram, o time espanhol fez duas publicações. Em uma, resumiu a trajetória do jogador com uma foto sua segurando a taça da Champions League.

Na outra, colocou uma imagem do atleta assim que chegou ao clube e escreveu: 'Lenda'.

Marcelo chegou ao Real Madrid em 2006, com 18 anos. Durante as dezesseis temporadas em que defendeu a equipe, conseguiu 25 títulos em 546 jogos: 5 Copas da Europa, 4 Mundiais de Clubes, 3 Super Copas da Europa, 6 Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Super Copas da Espanha.

Durante sua carreira, Marcelo jogou por Fluminense, Real Madrid e Olympiakos, da Grécia, além de passar 12 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. No total, o lateral-esquerdo conquistou 31 títulos, incluindo cinco Champions League, uma Libertadores e uma Copa das Confederações. A última conquista foi a Recopa Sul-Americana, com o time carioca.

Após 16 temporadas no Real Madrid, o lateral-esquerdo deixou o clube e se transferiu para o Olympiakos, da Grécia, onde ficou por apenas seis meses, disputou 10 partidas e marcou três gols. Marcelo chegou cercado de expectativas (mais de 25 mil torcedores foram recepcioná-lo na chegada ao clube grego), mas sua passagem ficou marcada pelas lesões.

Na sequência de sua carreira, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023. O lateral foi um dos principais personagens do título carioca e da Libertadores. No entanto, em 2024, não teve o mesmo brilho. Antes titular incontestável, Marcelo encerrou sua passagem no banco de reservas e chegou a ser utilizado como meia em algumas oportunidades.

