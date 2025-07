A- A+

Futebol Internacional Real Madrid: Fracasso na Copa do Mundo de Clubes leva clube a repensar futuro de Rodrygo e Vini Jr Xabi Alonso acelera reformulação do elenco após goleada e mira mudanças em nomes-chave para a temporada 2025/26

A eliminação traumática do Real Madrid no Mundial de Clubes, com uma derrota por 4 a 0 para o PSG nesta quarta-feira, provocou um ponto de inflexão imediato no clube merengue.

Em sua primeira grande decepção no comando da equipe, o técnico Xabi Alonso foi direto ao afirmar que “a temporada 2024/25 acabou” e que, a partir de agora, o foco está inteiramente voltado para o planejamento de 2025/26.

Segundo o jornal espanhol Marca, o técnico deve se reunir nos próximos dias com o presidente Florentino Pérez e o diretor-geral José Ángel Sánchez para tomar decisões cruciais — algumas delas urgentes — sobre o elenco.

Entre os temas mais delicados está o futuro de Rodrygo. A atuação discreta do atacante no Mundial e sua ausência em momentos decisivos foram mal interpretadas internamente e reforçaram a sensação de que o brasileiro está mais perto da saída do que da permanência no clube.

Seu caso será avaliado com cautela, mas a tendência é de que mudanças ocorram, especialmente no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid está próximo de fechar a contratação de Álvaro Carreras, lateral-esquerdo que se destacou no futebol português.

Mesmo com o bom desempenho de Fran García no Mundial, Xabi considera fundamental reforçar a posição, já que Ferland Mendy segue enfrentando problemas físicos recorrentes. O anúncio oficial pode sair nas próximas horas.

Outro nome que entra nos planos de forma positiva é Gonzalo, jovem atacante da base que terminou o Mundial como artilheiro do time, com quatro gols. O desempenho convenceu o comando técnico, e sua permanência no elenco principal é dada como certa.

Já o foco em Endrick permanece: o clube acredita no potencial do jovem, mas avalia como será sua adaptação ao futebol europeu.

Vinicius Júnior, por sua vez, vive um momento de oscilação. Substituído precocemente em jogos recentes e com rendimento abaixo do esperado, o atacante brasileiro é visto como peça-chave, mas precisa, segundo a comissão técnica, recuperar o nível de intensidade, especialmente nas ações defensivas. Sua renovação contratual ainda não foi sacramentada, o que teria causado desconforto no jogador.

Jude Bellingham também preocupa. Em baixa no Mundial e lidando com problemas físicos, o inglês passará por cirurgia no ombro e deve voltar apenas em novembro, com o objetivo de retomar seu melhor nível após uma pré-temporada completa.

