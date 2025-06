A- A+

Futebol Internacional Real Madrid oficializa Franco Mastantuono, do River Plate; confira lances do jovem de 17 anos Com apenas 17 anos, jovem é a maior transferência da história do futebol argentino

De olho no futuro, o Real Madrid confirmou nesta sexta-feira a contratação do jovem argentino Franco Mastantuono, de apenas 17 anos. O acordo junto ao River Plate vai alcançar a cifra de 63,2 milhões de euros (cerca de R$ 404 milhões), segundo o jornal espanhol Marca, se tornando a maior transferência da história do futebol argentino.



Considerado a joia do River Plate, Mastantuono assinou contrato por seis temporadas, de 14 de agosto deste ano a 30 de junho de 2031. Assim, ele só vai se apresentar ao clube espanhol após defender o River no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Curiosamente, há a chance de o meio-campista enfrentar seu futuro time num eventual confronto de semifinal.



Para fechar negócio, o Real desbancou a concorrência do Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, e pagará o valor total da multa rescisória de Mastantuono com o River: 45 milhões de euros. O clube argentino, contudo, divulgou que a operação total chegará a 63,2 milhões de euros, entre impostos, taxas e fundos envolvidos na negociação.





O meia argentino é cria da base do próprio River, onde se destacou entre 2019 e 2024. Sua estreia na equipe profissional aconteceu no ano passado. Em fevereiro de 2024, ele se tornou o mais jovem jogador da história do River a marcar um gol em partida oficial. Na atual temporada, é o artilheiro da equipe, com sete gols, além de quatro assistências.



Mastantuono também fez história com a camisa da seleção argentina. Aos 17 anos, se tornou o mais jovem a disputar uma partida oficial da equipe nacional.



Inicialmente, o River tentou manter o jogador na equipe até o fim do ano para poder contar com o jovem atleta até o fim da atual edição da Copa Libertadores. Mas o Real já planejava ter o jogador para o início da próxima temporada europeia.



O contrato se inicia no dia 14 de agosto, justamente o dia em que o meio-campista completará 18 anos. Assim, poderá estrear pelo time espanhol sem nenhum obstáculo burocrático.

