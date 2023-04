A- A+

Futebol Espanhol Real Madrid goleia Barça com hat-trick de Benzema e vai à final da Copa do Rei Real faz final contra o Osasuna, que será disputada no dia 6 de maio, em Sevilha

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (5) para a final da Copa do Rei ao golear o Barcelona por 4x0, com um hat-trick do francês Karim Benzema e grande atuação de Vinícius Junior, pelo jogo de volta das semifinais do torneio, em pleno Camp Nou.

Os gols de 'Vini' (45') e Benzema (50', 58', 80') serviram para reverter a desvantagem após a derrota sofrida na ida em Madri por 1x0 e o placar agregado de 4x1 a favor dos 'merengues' os coloca na final contra o Osasuna, que será disputada no dia 6 de maio, em Sevilha.

O Osasuna se classificou na terça-feira ao eliminar o Athletic Bilbao com um empate na prorrogação (2x1 no placar agregado).

O Real Madrid volta à final da Copa do Rei pela primeira vez desde que conquistou este torneio em 2014 (quando derrotou o Barça por 2 a 1 na final), depois de um jogo em que os merengues decolaram no segundo tempo.

Num Camp Nou em que o craque argentino Lionel Messi teve seu nome gritado dias depois de novos comentários sobre um possível regresso do astro ao Barcelona, o clube catalão procurou controlar a bola contra um adversário que se mostrou mais confortável no contra-ataque.

- Vini Jr acha o caminho -

O Barça quase abriu o placar cedo quando Sergi Roberto chutou e David Alaba interceptou (10'). Na sequência Raphinha cabeceou com perigo e Thibaut Courtois defendeu (14').

O time do Barça controlou o primeiro tempo em uma partida bastante acirrada, com muitos duelos individuais e bastante trabalho para o árbitro diante dos contínuos embates entre os jogadores, mas faltou pontaria diante do gol defendido por Courtois.

Com Araujo atento às chegadas em velocidade de Vinícius, o Barça avançou mais pela ponta esquerda onde o jovem Alejandro Balde aparecia colocando bolas na área para Lewandowski, referência no ataque, mas que não encontrou brecha para marcar.

A equipe merenge procurou pressionar a saída da equipe adversária para tentar chegar rapidamente à área de Marc-André Ter Stegen.

Quando a partida parecia ir para o intervalo com o placar de 0x0, Courtois defendeu um chute de Lewandowski, iniciando um contra-ataque que Vinícius culminou com um chute que Jules Koundé tentou impedir na linha, mas a bola entrou no gol com a ajuda de Benzema (45').

- Apagão do Barça -

Após o intervalo, o Real Madrid logo aumentou o placar por meio de Benzema que recebeu um passe de Luka Modric e superou Ter Stegen com um chute colocado (50).

O gol deixou o Real Madrid em vantagem no confronto, enquanto o Barça acusou o golpe e passou a errar mais.

Courtois defendeu um chute cruzado de Balde (52'), enquanto Araujo chutou cruzado demais (56') na tentativa de reação do time catalão, que acabou sendo interrompida pelo terceiro gol merengue.

Franck Kessié derrubou Vinicius na área, provocando um pênalti, que Benzema converteu para fazer 3 a 0 (58') e consolidar o domínio do Real Madrid no segundo tempo.

O golo foi um duro golpe para o Barcelona, em que o técnico Xavi Hernández mexeu no banco acrescentando mais poder de fogo para tentar chegar aos dois gols necessários para levar o jogo para a prorrogação, mas a equipe da capital espanhola já estava muito à vontade em campo.

Com o passar dos minutos, o jogo esfriou e em um novo contra-ataque, Vinícius triangulou com Benzema e o francês chutou cruzado na saída de Ter Stegen, fechando a goleada (80'), que colocou o Real Madrid na final da Copa do Rei.

Veja também

racismo Lukaku é alvo de insultos racistas em Turim