Real Madrid goleia Villarreal e assume liderança provisória; Alaba sofre lesão grave

A- A+

O Real Madrid assumiu a liderança provisória de LaLiga com a vitória em casa sobre o Villarreal, por 4 a 1, no último domingo (17), pela 17ª rodada, embora tenha recebido uma má notícia: a lesão do austríaco David Alaba, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A gravidade da contusão, confirmada num relatório médico logo após a partida, deixará o jogador afastado durante vários meses, segundo a imprensa espanhola, embora o clube não fale em seu comunicado sobre um tempo estimado de ausência. Alaba "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias", informou o Real Madrid em seu site.

Esta lesão se junta a outras de longa duração do Real Madrid, como as do goleiro Thibaut Courtois, do zagueiro Eder Militão e do meia Eduardo Camavinga.

"O relatório médico fala do cruzado. É uma pena, estamos muito tristes. Mais um se machucou", lamentou o técnico Carlo Ancelotti.

À espera do Girona



Apesar da lesão de Alaba, o Real Madrid passou a ocupar a liderança com 42 pontos, um a mais que o Girona, equipe revelação dos primeiros meses da temporada no futebol espanhol, que recebe nesta segunda-feira o Alavés.

O inglês Jude Bellingham (25 minutos) e o brasileiro Rodrygo (37') colocaram a equipe de Carlo Ancelotti em vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, José Luis Morales (54') diminuiu para o 'Submarino Amarelo', mas Brahim Díaz (64') e o croata Luka Modric (68') fecharam a goleada.

A vitória no Santiago Bernabéu, onde o jogo ocorreu com a cobertura fechada, devolve o Real Madrid ao caminho das vitórias, depois do empate do último fim de semana no estádio do Betis.

A equipe da capital já havia vencido na terça-feira o Union Berlin, na Alemanha, numa partida sem nada em jogo mas que ajudou a equipe 'merengue' a terminar a sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma campanha 100%.

"Por enquanto o grande rival é o Girona, mas o campeonato é muito longo. A Liga será disputada até o fim e Barcelona e Atlético podem estar lá", analisou Ancelotti.

Real Sociedad e Betis ficam no 0 a 0



Nos demais jogos deste domingo da Liga espanhola, o destaque foi o empate sem gols entre Real Sociedad (6º) e Betis (7º), em San Sebastián.

O resultado não reflete o que se viu num jogo dinâmico e com chances, em que a Real Sociedad teve pouca sorte, com dois chutes na trave e três gols anulados.

O empate permite à Real Sociedad, que ocupa a zona da Liga Europa, manter uma margem de três pontos sobre o Betis, que está numa posição virtual de classificação para a Conference League.

Os outros dois jogos de domingo também terminaram empatados.

Las Palmas (9º) e Cádiz (16º) empataram em 1 a 1. Os 'canarios' abriram o placar no início da partida, com um gol de Francisco Jesús (7') e os andaluzes empataram na reta final, graças a Chris Ramos (83').

O lanterna Almería (20º) e o Mallorca (15º) empataram em 0 a 0.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 0

Sábado:

Celta Vigo - Granada 1 - 0

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid2 - 0

Sevilla - Getafe 0 - 3

Valencia - Barcelona 1 - 1

Domingo:

Almería - Mallorca 0 - 0

Real Sociedad - Betis 0 - 0

Las Palmas - Cádiz 1 - 1

Real Madrid - Villarreal 4 - 1

Segunda-feira:

(17h00) Girona - Alavés

Veja também

Campeonato Italiano Inter vence Lazio e aumenta vantagem na liderança da Serie A