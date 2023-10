Real Madrid, Inter, Bayern...confira quem joga nesta terça (3) pela Liga dos Campeões da Europa

A- A+

A segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça (3), com os jogos dos Grupo A a D. Os destaques ficam para Bayern de Munique/ALE e Real Madrid/ESP, que buscam manter os 100% de aproveitamento após vencerem na estreia.

Depois de um jogo emocionante diante do Manchester United/ING, com vitória por 4x3, na Alemanha, o Bayern visita o Copenhagen/SUI, no estádio Parken. Os suíços empataram em 2x2 com o Galatasaray/TUR, na estreia.

Por falar nos turcos, a chance de recuperação pode surgir perante o United. A equipe do volante Casemiro atravessa momento ruim no Campeonato Inglês, ocupando apenas a 10º colocação, com mais derrotas do que vitórias até o momento. Ambas as partidas da chave serão às 16h (horário de Brasília).

No mesmo horário, pelo Grupo B, outro inglês entra em campo. No Stade Bollaert-Delelis, na França, o Lens/FRA recebe o Arsenal. Os Gunners vêm de goleada por 4x0 perante o PSV/HOL. Os holandeses, por sinal, jogam em casa contra o Sevilla/ESP, também às 16h.

O estádio Diego Armando Maradona, na Itália, será palco de Napoli/ITA x Real Madrid/ESP, às 16h. Espanhóis e italianos dividem a liderança do Grupo C, ambos com três pontos. Na outra partida do bloco, às 13h45 o Union Berlin/ALE encara o Braga/POR, no Olímpico.

Após tropeçarem na estreia, Benfica/POR e Internazionale/ITA se enfrentam no Giuseppe Meazza, às 16h. Os portugueses perderam por 2x0 em casa na estreia para o RB Salzburg/AUS, enquanto os italianos ficaram apenas no empate em 1x1 com a Real Sociedad/ESP. Austríacos e espanhóis jogam às 13h45, na Salzburg Arena.

Veja também

Pré-Olímpico Em jogo duro, Brasil bate Ucrânia e segue vivo no Pré-Olímpico de Vôlei