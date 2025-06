A- A+

Serão definidos nesta quinta-feira (26) os últimos quatro classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. Quatro jogos fecham a conclusão da terceira rodada da fase de grupos, com duelo de gigantes europeus pelo topo da chave G e o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa buscando se manter vivo no H para não sair do torneio de forma precoce.

Às 16h, em Orlando, a Juventus, da Itália, encara o Manchester City, da Inglaterra, pelo Grupo G. Ambos com seis pontos, italianos e ingleses fizeram o que se esperava deles e já chegaram classificados para as oitavas de final. A indefinição está sobre quem será o líder.

Juventus e Manchester estão não somente empatados em pontos ganhos como também no saldo de gols, ambos com oito. Os italianos estão acima somente pelo critério de gols marcados (9x8). Sendo assim, a equipe joga pelo empate para se manter no topo.

O City não terá a presença do lateral-direito Rico Lewis. O jogador foi expulso na primeira partida da Copa do Mundo de Clubes, contra o Wydad Casablanca, de Marrocos, e pegou três jogos de gancho. Ou seja, o atleta só reforçará a equipe de Pep Guardiola em uma possível presença do time nas quartas de final.

Já eliminados, o Wydad Casablanca e o Al Ain, dos Emirados Árabes, jogam para tentar fechar a participação no Mundial ao menos com um triunfo. As equipes se enfrentam no mesmo horário dos europeus, em Washington.

Pelo Grupo H, o Real Madrid, da Espanha, enfrenta o RB Salzburg, da Áustria, às 22h, na Filadélfia. Os times estão empatados na liderança da chave, com quatro pontos, com os espanhois à frente apenas no saldo de gols (2x1).

O Real joga por um empate para se classificar. O RB Salzburg também pode avançar em caso de resultado de igualdade, mas, para isso, terá de torcer pelo tropeço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, perante o Pachuca, do México. Os clubes jogam no mesmo horário, em Nashville. Os árabes estão em terceiro, com dois pontos, enquanto os mexicanos, já eliminados, ainda não pontuaram.

Se o Al-Hilal vencer, o RB Salzburg só passará de fase em caso de vitória. O Real Madrid também correria o risco de perder o topo da chave se os árabes vencerem por mais de dois gols de diferença e o clube espanhol empatar.

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes começam no sábado e seguem até a terça-feira, com confrontos eliminatórios.

Onde assistir



Juventus x Manchester City: Cazé TV e DAZN (YouTube); SporTV (TV por assinatura), Globo e Globoplay (sinal aberto).



