Real Madrid, Manchester City e Juventus estreiam no Mundial de Clubes; confira onde assistir

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes será finalizada nesta quarta-feira (18). Dia de estreias de gigantes europeus que buscam ratificar o favoritismo em suas respectivas chaves.

Pelo Grupo G, o Manchester City, da Inglaterra, enfrenta o Wydad Casablanca, do Marrocos, às 13h, na Filadélfia. Os ingleses, comandados pelo técnico Pep Guardiola, terminaram a temporada europeia sem títulos e agora buscam se redimir com a conquista do Mundial.

Já os marroquinos querem surpreender já na estreia e contam com a ajuda de um trio de brasileiros: Arthur Sanches, ex-Fluminense, Pedrinho, ex-Corinthians, e Guilherme Ferreira, que passou pela base do Cruzeiro.

Na outra partida do grupo, a Juventus, da Itália, pega o Al Ain, dos Emirados Árabes, às 22h, no Buzzard Point, em Washington. Os italianos, treinados por Igor Tudor, terão a volta do zagueiro brasileiro Bremer, recuperado de lesão, mas podem perder o atacante Mauro Locatelli por questões físicas.

Campeão da Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023/24, o Al Ain tem no elenco dois brasileiros: Jonatas, ex-Fluminense, e Erik, ex-Internacional. No ataque, o marroquino Soufiane Rahimi é o principal nome da equipe.

No Grupo H, às 16h, em Miami, o Real Madrid, da Espanha, enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os espanhóis terão a estreia oficial de Xabi Alonso no comando do clube desde a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. A equipe é uma das favoritas ao título da Copa.

O Al-Hilal também estreará técnico novo: o italiano Simone Inzaghi, atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa pela Internazionale. A equipe árabe tem no elenco os brasileiros Malcom, Marcos Leonardo, Renan Lodi e Kaio Cesar. Fechando a lista do dia, na mesma chave, o Pachuca, do México, encara o RB Salzburg, da Áustria, às 19h, no estádio TQL, em Ohio.

Onde assistir

13h - Manchester City x Wydad Casablanca: Globo, SporTV, Globoplay, Dazn e CazéTV.

16h - Real Madrid x Al-Hilal: Globo, SporTV, Globoplay, Dazn e CazéTV.

22h - Al Ain x Juventus: Globo, SporTV, Globoplay, Dazn e CazéTV.



