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Futebol Real Madrid lança novo uniforme para a próxima temporada com detalhes em verde e rosa na camisa Estreia do novo uniforme está prevista para acontecer durante a temporada 2026/2027 em agosto após a Copa do Mundo

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento de seu novo uniforme para a temporada 2026/2027, que será utilizado pela equipe principal. A grande novidade em relação ao design da camisa são os detalhes em verde escuro e rosa na gola e nos punhos.



Segundo o site oficial do gigante espanhol, o novo visual "integra elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do escudo nosso clube, refletindo excelência, artesanato e mentalidade vencedora", diz parte do texto.



O lançamento teve um toque brasileiro com a presença do atacante Viní Jr como um dos modelos do novo fardamento.

Além do jogador revelado pelo Flamengo, o avante Kylian Mbappé e o meio-campista Jude Bellingham também participaram da campanha de divulgação.

A estreia do novo uniforme está prevista para acontecer durante a temporada 2026/2027, que se inicia em agosto, logo após a Copa do Mundo.

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