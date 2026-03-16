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FUTEBOL INTERNACIONAL Real Madrid leva Mbappé e Bellingham para Manchester após dúvidas por lesão Time de Arbeloa encara o Manchester City pelas oitavas da Champions com vantagem de 3 a 0

O Real Madrid CF viaja nesta segunda-feira para Manchester para enfrentar o Manchester City FC no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A equipe espanhola chega com vantagem confortável após vencer a partida de ida por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, mas encara um desafio histórico no Etihad Stadium, onde nunca venceu no tempo regulamentar.

A principal novidade da delegação é a presença de Kylian Mbappé e Jude Bellingham na lista de convocados. De acordo com o jornal espanhol Sport, os dois jogadores aceleraram seus processos de recuperação para ficar à disposição do técnico Álvaro Arbeloa para o confronto decisivo.

A inclusão de Mbappé chama atenção porque, há poucos dias, o treinador havia indicado que o atacante francês ficaria fora do jogo de ida devido a uma lesão no joelho esquerdo. Na ocasião, Arbeloa afirmou que o jogador estava “muito melhor”, mas que sua recuperação seria acompanhada dia a dia.

Artilheiro do Real Madrid na temporada, com 38 gols em 33 partidas, Mbappé vinha realizando trabalhos individuais após retornar de Paris e não participou de treinos coletivos no início da semana passada. Mesmo assim, o atacante conseguiu evoluir fisicamente e acabou incluído na lista para o duelo em Manchester.

Além dele, Bellingham também aparece entre os convocados após período de recuperação. No primeiro jogo do confronto, o Real Madrid precisou lidar com uma série de desfalques importantes, incluindo Rodrygo, que passou por cirurgia no joelho direito, além de outros jogadores que estavam em tratamento médico.

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