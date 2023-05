Real Madrid x Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões; veja escalações e onde assistir

A- A+

Favoritos ao título da Liga dos Campeões, Real Madrid e Manchester City iniciam nesta terça-feira (9) a disputa pela vaga na grande final da maior competição de clubes. O confronto de ida da semifinal acontece às 16h, no Santiago Bernabéu. A volta será disputada no dia 17 deste mês (quarta-feira), na Inglaterra.

Atual campeão do torneio e maior vencedor da história com 14 títulos, o Real Madrid tem a camisa mais pesada da Europa. Longe da conquista do Campeonato Espanhol, os Merengues conquistaram a Copa do Rei na última semana. O brasileiro Vini Jr é o protagonista da equipe na atual temporada.

O City busca o título inédito. Vice-campeão na temporada 20/21, a equipe de Pep Guardiola bateu na trave outra vez ano passado quando foi eliminado pelo próprio Real Madrid, com uma virada incrível nos minutos finais. Para superar os traumas recentes, a equipe de Manchester conta com o artilheiro Haaland.

O Real tem um desfalque importante para o confronto. O brasileiro Militão está suspenso e não joga a primeira partida. O lateral-esquerdo Mendy ainda se recupera de lesão. Pelo lado dos visitantes, não há nenhuma ausência nova. Nathan Aké é dúvida e Cole Palmer ainda está machucado.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir Real Madrid x Manchester City:

SBT (tv aberta), TNT (tv fechada) e HBO Max (streaming).

