Real Madrid planeja apresentar Mbappé com festa similar à de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé já tem data marcada para se apresentar aos torcedores do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol Marca, o novo reforço da equipe merengue será recebido em um evento especial no dia 16 de julho, dois dias após o término da Eurocopa, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.



A apresentação de Mbappé será semelhante aos eventos que ocorreram com outros craques que vestiram a camisa merengue no passado, como Cristiano Ronaldo e Kaká, quando os torcedores lotaram o Santiago Bernabéu para acompanhar a apresentação da dupla em 2009.

Numeração de Mbappé no Real Madrid



O craque francês também já tem a numeração definida para a primeira temporada como jogador do Real Madrid. Mbappé usará a camisa 9, que está sem dono desde a saída do compatriota Karim Benzema. O clube merengue ainda não disponibilizou a personalização com o nome e o número do jogador.





Mbappé assinou o contrato com o Real Madrid no início deste mês. O acordo entre o jogador e o clube é válido por cinco temporadas O francês era um sonho antigo do presidente Florentino Pérez para o projeto vencedor do time espanhol.



Aos 25 anos, Mbappé acumula 308 jogos e 256 gols marcados pelo time. Ele possui seis troféus do Campeonato Francês, três do Copa da França, dois da Copa da Liga da França e dois da Supercopa da França.

