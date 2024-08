A- A+

Futebol Real Madrid de Mbappé é colocado à prova na Supercopa da Uefa contra a Atalanta Mbappé, que iniciou sua preparação enquanto seus companheiros faziam amistosos em excursão pelos Estados Unidos, deverá ser titular no ataque ao lado de Vinícius Júnior

Principal contratação do Real Madrid para a temporada, o astro francês Kylian Mbappé terá uma primeira oportunidade para brilhar no clube nesta quarta-feira (14), em Varsóvia, na final da Supercopa da Uefa contra a Atalanta.

Mbappé, que iniciou sua preparação enquanto seus companheiros faziam amistosos em excursão pelos Estados Unidos, deverá ser titular no ataque ao lado de Vinícius Júnior, segundo a imprensa espanhola.

Para o atacante de 25 anos, o duelo pela Supercopa, que coloca frente a frente o campeão da Liga dos Campeões (Real Madrid) e o da Liga Europa (Atalanta) da temporada anterior, representa um primeiro desafio e uma oportunidade de mostrar seu talento no novo clube.

Primeiro jogo e primeiro título?

"Vou dar a minha vida por esta equipe e este escudo. Estou orgulhoso de realizar meu sonho e me tornar jogador do melhor clube da história do futebol", declarou o francês, ressaltando durante sua apresentação oficial que precisaria se adaptar o mais rápido possível ao Real Madrid.

O técnico Carlo Ancelotti, que ao longo da carreira teve à disposição alguns dos melhores jogadores do século XXI, não está preocupado.

"Kylian vai contribuir com sua qualidade, além da sua tranquilidade, atitude e dedicação. Vai ter que se adaptar à equipe, como todo mundo. Estamos muito felizes por Mbappé estar aqui, porque ele tem grandes qualidades e tenho certeza de que vai se adaptar rapidamente", disse o treinador italiano em entrevista à Uefa.

"Todo mundo no Real Madrid está feliz porque ele está aqui: os torcedores, o clube, os jogadores, os companheiros, o treinador. Temos certeza de que fará um bom trabalho", acrescentou Ancelotti.

Nesta Supercopa o clube espanhol é favorito, mas todo cuidado é pouco com a Atalanta de Gianpiero Gasperini, que derrubou a impressionante sequência invicta do Bayer Leverkusen na final da Liga Europa, em maio, com uma vitória incontestável por 3 a 0.

"A Atalanta é uma boa equipe. Eles pressionam em todas as partes do campo. Jogamos contra eles na Liga dos Campeões e foi um jogo difícil, então sabemos que será complicado, mas tentaremos ganhar", declarou o goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois.

Em caso de vitória, o clube espanhol seria o primeiro a vencer seis vezes a Supercopa da Uefa, elevando ainda mais sua supremacia europeia com mais um título internacional.

Veja também

COMPARATIVO Na Arábia Saudita, Vini Jr ganharia o triplo que Messi e 4,5 vezes a mais que Lebron