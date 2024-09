Real Madrid pode "resolver bem" a ausência de Mbappé, diz Ancelotti

A- A+

O Real Madrid, que tem pela frente o clássico contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, pode superar a ausência do atacante francês Kylian Mbappé, fora devido a uma lesão muscular, afirmou neste sábado (28) o técnico da equipe, Carlo Ancelotti.

"Obviamente, sem Mbappé muda um pouco, mas não muito, porque no ano passado estávamos acostumados a jogar sem ele", disse Ancelotti em entrevista coletiva.

"É uma pena ele não estar neste jogo, mas podemos resolver bem sua ausência", acrescentou o treinador.

O Real Madrid (2º com 17 pontos) visitará o Atlético (3º com 15 pontos) no domingo, um duelo importante para não deixar escapar o líder Barcelona (21 pontos), que neste sábado visitará o Osasuna em Pamplona para se manter com 100% de aproveitamento.

Curiosamente, o Atlético foi o último time a derrotar o Real Madrid em LaLiga, há pouco mais de um ano, justamente no estádio Metropolitano, mesmo palco do jogo de amanhã.

"Espero um jogo complicado, difícil, contra um grande adversário. Sempre foi assim e amanhã não será diferente. É sempre um jogo muito competitivo, lutado e movimentado. Além disso, os últimos jogos foram com muitos gols, porque ambas as equipes têm jogadores de muita qualidade e vai ser um espetáculo", analisou Ancelotti.

O técnico italiano não tem só o desfalque de Mbappé: também não poderá contar com David Alaba, Brahim Diaz e Dani Ceballos. Por outro lado, terá de volta Eduardo Camavinga, afastado desde que se lesionou em um treino antes da Supercopa da Uefa, em agosto.

"Camavinga está disponível, treinou e se recuperou bem. Está em boas condições. Quando um jogador está disponível, pode jogar 90 ou zero minutos", confirmou Ancelotti.

